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俄外交部稱擴G7峰會規模 仍無法保證全面代表性
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間07:00）
|香港疫情全球數據
|1094
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1038
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|6475271
確診累積
+58411(較上日)
|381856
死亡個案
+3151(較上日)
|2979719
治癒人數
+44013(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|16608
|1879872
|625091
|108040
|巴西
|24650
|555383
|240627
|31243
|俄羅斯
|0
|423741
|186985
|5037
|西班牙
|294
|287012
|196958
|27127
|英國
|1653
|279391
|1221
|39451
|意大利
|318
|233515
|160092
|33530
|印度
|4323
|207183
|100285
|5829
|法國
|0
|189220
|68930
|28943
|德國
|158
|184091
|166609
|8674
|秘魯
|0
|170039
|68507
|4634
|土耳其
|786
|165555
|129921
|4585
|伊朗
|0
|157562
|123077
|7942
|智利
|3527
|108686
|44946
|1188
|加拿大
|602
|93890
|50653
|7472
|墨西哥
|0
|93435
|67491
|10167
|沙特阿拉伯
|0
|89011
|65790
|549
|中國大陸
|0
|83022
|78316
|4634
|巴基斯坦
|0
|76398
|27110
|1621
|卡塔爾
|0
|60259
|36036
|43
|比利時
|0
|58615
|15934
|9505
|美國疫情全球數據
|1879872
確診累積
+16608(較上日)
|108040
死亡個案
+882(較上日)
|625091
治癒人數
+9372(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1085
|381910
|67254
|30078
|新澤西州
|505
|163147
|19958
|11783
|伊利諾伊州
|1614
|122848
|63537
|5525
|加利福尼亞州
|2650
|117769
|24765
|4355
|馬薩諸塞州
|358
|101163
|46354
|7085
|賓夕法尼亞州
|581
|77320
|48839
|5691
|德克薩斯州
|1823
|67852
|44517
|1735
|密歇根州
|199
|57731
|38099
|5553
|佛羅里達州
|0
|57447
|9890
|2531
|馬里蘭州
|0
|54175
|3764
|2597
|中國大陸疫情全球數據
|83022
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78316
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63620
|4512
|廣東
|0
|1596
|1583
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|792
|780
|7
|上海
|0
|673
|661
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫