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新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2020/06/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日　時間06:00）
香港疫情全球數據
1094
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1038
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6454952
確診累積
+38092(較上日)		 380988
死亡個案
+2283(較上日)		 2945472
治癒人數
+9766(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 15267 1878531 622092 107981
巴西 8312 539045 211080 30486
俄羅斯 0 423741 186985 5037
西班牙 294 287012 196958 27127
英國 1653 279391 1221 39451
意大利 318 233515 160092 33530
印度 4323 207183 100285 5829
法國 0 189220 68930 28943
德國 131 184064 166609 8649
秘魯 0 170039 68507 4634
土耳其 786 165555 129921 4585
伊朗 0 157562 123077 7942
智利 3527 108686 44946 1188
加拿大 602 93890 50653 7472
墨西哥 0 93435 67491 10167
沙特阿拉伯 0 89011 65790 549
中國大陸 0 83022 78316 4634
巴基斯坦 0 76398 27110 1621
卡塔爾 0 60259 36036 43
比利時 0 58615 15934 9505
美國疫情全球數據
1878531
確診累積
+15267(較上日)		 107981
死亡個案
+823(較上日)		 622092
治癒人數
+6373(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1061 381886 67250 30064
新澤西州 459 163101 19958 11783
伊利諾伊州 1614 122848 61985 5525
加利福尼亞州 2583 117702 24765 4354
馬薩諸塞州 358 101163 46354 7085
賓夕法尼亞州 581 77320 48839 5691
德克薩斯州 1460 67489 44517 1718
密歇根州 199 57731 38099 5553
佛羅里達州 0 57447 9890 2531
馬里蘭州 0 54175 3764 2597
中國大陸疫情全球數據
83022
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78316
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63620 4512
廣東 0 1596 1583 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 792 780 7
上海 0 673 661 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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