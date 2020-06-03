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新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/06/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日　時間02:00）
香港疫情全球數據
1094
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1038
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6433099
確診累積
+16239(較上日)		 379787
死亡個案
+1082(較上日)		 2939488
治癒人數
+3782(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 5494 1868758 618864 107547
巴西 1035 531768 211080 30152
俄羅斯 0 423741 186985 5037
西班牙 0 286718 196958 27127
英國 247 277985 1221 39369
意大利 318 233515 160092 33530
印度 4225 207085 100205 5829
法國 0 189348 68558 28836
德國 86 184019 166570 8639
秘魯 0 170039 68507 4634
土耳其 786 165555 129921 4585
伊朗 0 157562 123077 7942
智利 3527 108686 44946 1188
墨西哥 0 93435 67491 10167
加拿大 77 93365 50271 7404
沙特阿拉伯 0 89011 65790 549
中國大陸 0 83022 78316 4634
巴基斯坦 0 76398 27110 1621
卡塔爾 0 60259 36036 43
比利時 0 58615 15934 9505
美國疫情全球數據
1868758
確診累積
+5494(較上日)		 107547
死亡個案
+389(較上日)		 618864
治癒人數
+3145(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1036 381861 67019 30044
新澤西州 283 162925 19958 11778
伊利諾伊州 0 121234 61985 5412
加利福尼亞州 73 115192 24411 4287
馬薩諸塞州 0 100805 46354 7035
賓夕法尼亞州 525 77264 48839 5688
德克薩斯州 47 66076 43338 1700
密歇根州 0 57532 38099 5516
佛羅里達州 0 57447 9890 2531
馬里蘭州 0 54175 3764 2597
中國大陸疫情全球數據
83022
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78316
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63620 4512
廣東 0 1596 1583 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 792 780 7
上海 0 673 661 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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