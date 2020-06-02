上一篇文章
【美國示威】橡膠子彈射和平示威者 加媒：民主軍事化
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|1088
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1037
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|6374841
確診累積
+60730(較上日)
|377713
死亡個案
+2813(較上日)
|2906676
治癒人數
+34455(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|17602
|1859331
|615416
|106925
|巴西
|14413
|529405
|211080
|30046
|俄羅斯
|0
|414878
|175877
|4855
|西班牙
|209
|286718
|196958
|27127
|英國
|1580
|277736
|1221
|39127
|意大利
|200
|233197
|158355
|33475
|印度
|4006
|198706
|95754
|5608
|法國
|338
|189348
|68558
|28836
|德國
|169
|183765
|165900
|8618
|秘魯
|5563
|170039
|68507
|4634
|土耳其
|827
|164769
|128947
|4563
|伊朗
|0
|154445
|121004
|7878
|智利
|0
|105159
|44946
|1113
|墨西哥
|2771
|93435
|67491
|10167
|加拿大
|665
|93288
|50091
|7404
|沙特阿拉伯
|0
|87142
|64306
|525
|中國大陸
|4
|83022
|78315
|4634
|巴基斯坦
|3938
|76398
|27110
|1621
|比利時
|0
|58517
|15919
|9486
|卡塔爾
|0
|58433
|33437
|40
|美國疫情全球數據
|1859331
確診累積
+17602(較上日)
|106925
死亡個案
+643(較上日)
|615416
治癒人數
+15266(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|923
|380825
|66867
|29988
|新澤西州
|878
|162642
|18512
|11732
|伊利諾伊州
|974
|121234
|61985
|5412
|加利福尼亞州
|2535
|115119
|24411
|4287
|馬薩諸塞州
|3840
|100805
|46354
|7035
|賓夕法尼亞州
|517
|76739
|48429
|5598
|德克薩斯州
|1130
|66029
|43338
|1699
|密歇根州
|135
|57532
|38099
|5516
|佛羅里達州
|0
|56830
|9890
|2461
|馬里蘭州
|0
|53327
|3764
|2552
|中國大陸疫情全球數據
|83022
確診累積
+4(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78315
治癒人數
+5(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63620
|4512
|廣東
|1
|1596
|1583
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|792
|780
|7
|上海
|1
|673
|660
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫