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新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間08:00）

國際形勢 08:00 2020/06/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日　時間08:00）
香港疫情全球數據
1088
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1037
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6365814
確診累積
+51703(較上日)		 377346
死亡個案
+2446(較上日)		 2902084
治癒人數
+29863(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 17278 1859007 615301 106921
巴西 14026 529018 211080 30046
俄羅斯 0 414878 175877 4855
西班牙 209 286718 196958 27127
英國 1571 277727 1214 39127
意大利 200 233197 158355 33475
印度 3670 198370 95754 5608
法國 338 189348 68558 28836
德國 169 183765 165900 8618
秘魯 5563 170039 68507 4634
土耳其 827 164769 128947 4563
伊朗 0 154445 121004 7878
智利 0 105159 44946 1113
加拿大 665 93288 50091 7404
墨西哥 0 90664 64326 9930
沙特阿拉伯 0 87142 64306 525
中國大陸 4 83022 78315 4634
巴基斯坦 0 72460 26083 1543
比利時 0 58517 15919 9486
卡塔爾 0 58433 33437 40
美國疫情全球數據
1859007
確診累積
+17278(較上日)		 106921
死亡個案
+639(較上日)		 615301
治癒人數
+15151(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 922 380824 66834 29988
新澤西州 878 162642 18512 11732
伊利諾伊州 974 121234 61985 5412
加利福尼亞州 2313 114897 24343 4285
馬薩諸塞州 3840 100805 46354 7035
賓夕法尼亞州 517 76739 48429 5598
德克薩斯州 1121 66020 43338 1698
密歇根州 135 57532 38099 5516
佛羅里達州 0 56830 9890 2461
馬里蘭州 0 53327 3764 2552
中國大陸疫情全球數據
83022
確診累積
+4(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78315
治癒人數
+5(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63620 4512
廣東 0 1595 1583 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 792 780 7
上海 0 672 660 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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