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新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2020/06/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日　時間06:00）
香港疫情全球數據
1088
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1037
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6350765
確診累積
+36654(較上日)		 376707
死亡個案
+1807(較上日)		 2888174
治癒人數
+15953(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 15080 1856809 608191 106851
巴西 4712 519704 206555 29534
俄羅斯 0 414878 175877 4855
西班牙 209 286718 196958 27127
英國 1570 277726 1194 39127
意大利 200 233197 158355 33475
印度 3670 198370 95754 5608
法國 210 189220 68473 28833
德國 169 183765 165900 8618
秘魯 5563 170039 68507 4634
土耳其 827 164769 128947 4563
伊朗 0 154445 121004 7878
智利 0 105159 44946 1113
加拿大 405 93028 49613 7397
墨西哥 0 90664 64326 9930
沙特阿拉伯 0 87142 64306 525
中國大陸 0 83018 78310 4634
巴基斯坦 0 72460 26083 1543
比利時 0 58517 15919 9486
卡塔爾 0 58433 33437 40
美國疫情全球數據
1856809
確診累積
+15080(較上日)		 106851
死亡個案
+569(較上日)		 608191
治癒人數
+8041(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 854 380756 66834 29988
新澤西州 643 162407 17646 11734
伊利諾伊州 974 121234 61985 5412
加利福尼亞州 1929 114513 24181 4278
馬薩諸塞州 3840 100805 46354 7035
賓夕法尼亞州 477 76699 48429 5590
德克薩斯州 842 65741 42423 1693
密歇根州 135 57532 38099 5516
佛羅里達州 0 56830 9890 2461
馬里蘭州 0 53327 3764 2552
中國大陸疫情全球數據
83018
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78310
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63620 4512
廣東 0 1595 1583 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 792 780 7
上海 0 672 660 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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