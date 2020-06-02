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【美股午市】製造業數據反彈 道指續升逾120點 重上25500
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|1088
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1037
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|6319105
確診累積
+4994(較上日)
|375118
死亡個案
+218(較上日)
|2876568
治癒人數
+4347(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|1163
|1842892
|601049
|106323
|巴西
|0
|514992
|206555
|29341
|俄羅斯
|0
|414878
|175877
|4855
|西班牙
|0
|286509
|196958
|27127
|英國
|0
|276156
|1181
|38571
|意大利
|200
|233197
|158355
|33475
|印度
|3108
|197808
|95415
|5603
|法國
|0
|189010
|68473
|28805
|德國
|10
|183606
|165900
|8610
|秘魯
|0
|164476
|67208
|4506
|土耳其
|0
|163942
|127973
|4540
|伊朗
|0
|154445
|121004
|7878
|智利
|0
|105159
|44946
|1113
|加拿大
|0
|92623
|49257
|7374
|墨西哥
|0
|90664
|64326
|9930
|沙特阿拉伯
|0
|87142
|64306
|525
|中國大陸
|0
|83018
|78310
|4634
|巴基斯坦
|0
|72460
|26083
|1543
|比利時
|0
|58517
|15919
|9486
|卡塔爾
|0
|58433
|33437
|40
|美國疫情全球數據
|1842892
確診累積
+1163(較上日)
|106323
死亡個案
+41(較上日)
|601049
治癒人數
+899(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|379902
|66603
|29918
|新澤西州
|0
|161764
|17646
|11711
|伊利諾伊州
|0
|120260
|61985
|5390
|加利福尼亞州
|0
|112584
|23768
|4240
|馬薩諸塞州
|0
|96965
|46354
|6846
|賓夕法尼亞州
|49
|76271
|48190
|5586
|德克薩斯州
|0
|64899
|42423
|1686
|密歇根州
|0
|57397
|38099
|5491
|佛羅里達州
|0
|56830
|9248
|2460
|馬里蘭州
|0
|53327
|3764
|2552
|中國大陸疫情全球數據
|83018
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78310
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63620
|4512
|廣東
|0
|1595
|1583
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|792
|780
|7
|上海
|0
|672
|660
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫