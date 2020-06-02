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新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/06/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月02日　時間00:00）
香港疫情全球數據
1088
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1037
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6314111
確診累積
0(較上日)		 374900
死亡個案
0(較上日)		 2872221
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 1841729 600150 106282
巴西 0 514992 206555 29341
俄羅斯 0 414878 175877 4855
西班牙 0 286509 196958 27127
英國 0 276156 1181 38571
意大利 0 232997 157507 33415
印度 0 194700 93343 5495
法國 0 189010 68473 28805
德國 0 183596 165900 8610
秘魯 0 164476 67208 4506
土耳其 0 163942 127973 4540
伊朗 0 154445 121004 7878
智利 0 105159 44946 1113
加拿大 0 92623 49257 7374
墨西哥 0 90664 64326 9930
沙特阿拉伯 0 87142 64306 525
中國大陸 0 83018 78310 4634
巴基斯坦 0 72460 26083 1543
比利時 0 58517 15919 9486
卡塔爾 0 58433 33437 40
美國疫情全球數據
1841729
確診累積
0(較上日)		 106282
死亡個案
0(較上日)		 600150
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 379902 66603 29918
新澤西州 0 161764 17646 11711
伊利諾伊州 0 120260 61985 5390
加利福尼亞州 0 112584 23768 4240
馬薩諸塞州 0 96965 46354 6846
賓夕法尼亞州 0 76222 48190 5578
德克薩斯州 0 64899 42423 1686
密歇根州 0 57397 38099 5491
佛羅里達州 0 56830 9248 2460
馬里蘭州 0 53327 3764 2552
中國大陸疫情全球數據
83018
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78310
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63620 4512
廣東 0 1595 1583 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 792 780 7
上海 0 672 660 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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