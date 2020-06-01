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新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2020/06/01

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日　時間18:00）
香港疫情全球數據
1088
確診/疑似
+3(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1037
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6286290
確診累積
+76468(較上日)		 374427
死亡個案
+2278(較上日)		 2856047
治癒人數
+87575(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 15996 1837287 599867 106196
巴西 13007 514992 206555 29341
俄羅斯 9035 414878 175877 4855
西班牙 201 286509 196958 27127
英國 0 276156 1190 38571
意大利 333 232997 157507 33415
印度 1324 191041 91907 5413
法國 257 189009 68473 28805
德國 130 183500 165900 8605
秘魯 8805 164476 67208 4506
土耳其 839 163942 127973 4540
伊朗 0 151466 118848 7797
智利 4830 99688 42727 1054
加拿大 798 92479 49213 7374
墨西哥 3152 90664 64326 9930
沙特阿拉伯 0 85261 62442 503
中國大陸 17 83018 78310 4634
巴基斯坦 2964 72460 26083 1543
比利時 136 58517 15919 9486
卡塔爾 0 56910 30290 38
美國疫情全球數據
1837287
確診累積
+15996(較上日)		 106196
死亡個案
+539(較上日)		 599867
治癒人數
+64480(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 951 379902 66603 29918
新澤西州 848 161764 17646 11711
伊利諾伊州 1343 120260 61985 5390
加利福尼亞州 2602 112584 23768 4240
馬薩諸塞州 664 96965 46354 6846
賓夕法尼亞州 428 76222 48190 5578
德克薩斯州 1483 64899 42423 1686
密歇根州 428 57397 38099 5491
佛羅里達州 739 56163 9248 2452
馬里蘭州 0 52778 3764 2532
中國大陸疫情全球數據
83018
確診累積
+17(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78310
治癒人數
+6(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63620 4512
廣東 2 1595 1583 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 792 780 7
上海 0 672 660 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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