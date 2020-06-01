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【BNO】外相藍韜文：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|1085
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1037
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|6266167
確診累積
+56345(較上日)
|374040
死亡個案
+1891(較上日)
|2848243
治癒人數
+79771(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|15883
|1837174
|599867
|106195
|巴西
|12864
|514849
|206555
|29314
|俄羅斯
|0
|405843
|171883
|4693
|西班牙
|201
|286509
|196958
|27127
|英國
|0
|276156
|1190
|38571
|意大利
|333
|232997
|157507
|33415
|印度
|892
|190609
|91852
|5408
|法國
|257
|189009
|68473
|28805
|德國
|124
|183494
|165352
|8605
|秘魯
|8805
|164476
|67208
|4506
|土耳其
|839
|163942
|127973
|4540
|伊朗
|0
|151466
|118848
|7797
|智利
|4830
|99688
|42727
|1054
|加拿大
|798
|92479
|49213
|7374
|墨西哥
|3152
|90664
|64326
|9930
|沙特阿拉伯
|0
|85261
|62442
|503
|中國大陸
|16
|83017
|78307
|4634
|巴基斯坦
|0
|69496
|25271
|1483
|比利時
|0
|58381
|15887
|9467
|卡塔爾
|0
|56910
|30290
|38
|美國疫情全球數據
|1837174
確診累積
+15883(較上日)
|106195
死亡個案
+538(較上日)
|599867
治癒人數
+64480(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|951
|379902
|66603
|29918
|新澤西州
|848
|161764
|17646
|11711
|伊利諾伊州
|1343
|120260
|61985
|5390
|加利福尼亞州
|2602
|112584
|23768
|4240
|馬薩諸塞州
|664
|96965
|46354
|6846
|賓夕法尼亞州
|428
|76222
|48190
|5578
|德克薩斯州
|1483
|64899
|42423
|1686
|密歇根州
|428
|57397
|38099
|5491
|佛羅里達州
|739
|56163
|9248
|2452
|馬里蘭州
|0
|52778
|3764
|2532
|中國大陸疫情全球數據
|83017
確診累積
+16(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78307
治癒人數
+3(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63619
|4512
|廣東
|2
|1595
|1583
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|792
|780
|7
|上海
|0
|672
|657
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫