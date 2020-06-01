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新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/06/01

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日　時間00:00）
香港疫情全球數據
1085
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1037
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6209822
確診累積
0(較上日)		 372149
死亡個案
0(較上日)		 2768472
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 1821291 535387 105657
巴西 0 501985 205371 28872
俄羅斯 0 405843 171883 4693
西班牙 0 286308 196958 27125
英國 0 276156 1187 38571
意大利 0 232664 155633 33340
印度 0 189717 91016 5390
法國 0 188752 68386 28774
德國 0 183370 165331 8602
土耳其 0 163103 126984 4515
秘魯 0 155671 66447 4371
伊朗 0 151466 118848 7797
智利 0 94858 40431 997
加拿大 0 91681 48517 7159
墨西哥 0 87512 61871 9779
沙特阿拉伯 0 85261 62442 503
中國大陸 0 83001 78304 4634
巴基斯坦 0 69496 25271 1483
比利時 0 58381 15887 9467
卡塔爾 0 56910 30290 38
美國疫情全球數據
1821291
確診累積
0(較上日)		 105657
死亡個案
0(較上日)		 535387
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 378951 66372 29829
新澤西州 0 160916 16426 11637
伊利諾伊州 0 118917 4467 5330
加利福尼亞州 0 109982 23615 4213
馬薩諸塞州 0 96301 46354 6768
賓夕法尼亞州 0 75794 47134 5560
德克薩斯州 0 63416 41651 1679
密歇根州 0 56969 38099 5464
佛羅里達州 0 55424 8662 2447
馬里蘭州 0 52778 3649 2532
中國大陸疫情全球數據
83001
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78304
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63619 4512
廣東 0 1593 1583 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 792 780 7
上海 0 672 657 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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