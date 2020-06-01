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【BNO】外相藍韜文：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權
|新型冠狀肺炎全球疫情（06月01日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|1085
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1037
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|6209822
確診累積
0(較上日)
|372149
死亡個案
0(較上日)
|2768472
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|1821291
|535387
|105657
|巴西
|0
|501985
|205371
|28872
|俄羅斯
|0
|405843
|171883
|4693
|西班牙
|0
|286308
|196958
|27125
|英國
|0
|276156
|1187
|38571
|意大利
|0
|232664
|155633
|33340
|印度
|0
|189717
|91016
|5390
|法國
|0
|188752
|68386
|28774
|德國
|0
|183370
|165331
|8602
|土耳其
|0
|163103
|126984
|4515
|秘魯
|0
|155671
|66447
|4371
|伊朗
|0
|151466
|118848
|7797
|智利
|0
|94858
|40431
|997
|加拿大
|0
|91681
|48517
|7159
|墨西哥
|0
|87512
|61871
|9779
|沙特阿拉伯
|0
|85261
|62442
|503
|中國大陸
|0
|83001
|78304
|4634
|巴基斯坦
|0
|69496
|25271
|1483
|比利時
|0
|58381
|15887
|9467
|卡塔爾
|0
|56910
|30290
|38
|美國疫情全球數據
|1821291
確診累積
0(較上日)
|105657
死亡個案
0(較上日)
|535387
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|378951
|66372
|29829
|新澤西州
|0
|160916
|16426
|11637
|伊利諾伊州
|0
|118917
|4467
|5330
|加利福尼亞州
|0
|109982
|23615
|4213
|馬薩諸塞州
|0
|96301
|46354
|6768
|賓夕法尼亞州
|0
|75794
|47134
|5560
|德克薩斯州
|0
|63416
|41651
|1679
|密歇根州
|0
|56969
|38099
|5464
|佛羅里達州
|0
|55424
|8662
|2447
|馬里蘭州
|0
|52778
|3649
|2532
|中國大陸疫情全球數據
|83001
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78304
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63619
|4512
|廣東
|0
|1593
|1583
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|792
|780
|7
|上海
|0
|672
|657
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫