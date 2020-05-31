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【BNO】外相藍韜文：擬給近300萬BNO持有人及親屬居英權
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月31日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|1085
確診/疑似
+2(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1037
治癒人數
+1(較上日)
|環球疫情全球數據
|6189040
確診累積
+105611(較上日)
|371632
死亡個案
+3377(較上日)
|2756310
治癒人數
+63879(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|18873
|1817540
|535238
|105578
|巴西
|30456
|499966
|205371
|28849
|俄羅斯
|9268
|405843
|171883
|4693
|西班牙
|664
|286308
|196958
|27125
|英國
|1394
|274220
|1187
|38458
|意大利
|416
|232664
|155633
|33340
|法國
|1828
|188752
|68386
|28774
|德國
|163
|183302
|165230
|8600
|印度
|2051
|182990
|87099
|5188
|土耳其
|983
|163103
|126984
|4515
|秘魯
|7386
|155671
|66447
|4371
|伊朗
|2516
|151466
|118848
|7797
|智利
|0
|94858
|40431
|997
|加拿大
|771
|91681
|48517
|7159
|墨西哥
|2885
|87512
|61871
|9779
|沙特阿拉伯
|0
|83384
|58883
|480
|中國大陸
|2
|83001
|78304
|4634
|巴基斯坦
|3039
|69496
|25271
|1483
|比利時
|195
|58381
|15887
|9467
|卡塔爾
|1648
|56910
|30290
|38
|美國疫情全球數據
|1817540
確診累積
+18873(較上日)
|105578
死亡個案
+926(較上日)
|535238
治癒人數
+15502(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1237
|378951
|66372
|29829
|新澤西州
|525
|160916
|16426
|11637
|伊利諾伊州
|1462
|118917
|4467
|5330
|加利福尼亞州
|2988
|109982
|23615
|4213
|馬薩諸塞州
|789
|96301
|46354
|6768
|賓夕法尼亞州
|716
|75794
|47134
|5560
|德克薩斯州
|1290
|63416
|41651
|1679
|密歇根州
|348
|56969
|38099
|5464
|佛羅里達州
|927
|55424
|8662
|2447
|馬里蘭州
|0
|52015
|3649
|2509
|中國大陸疫情全球數據
|83001
確診累積
+2(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78304
治癒人數
+2(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63619
|4512
|廣東
|0
|1593
|1583
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|2
|792
|780
|7
|上海
|0
|672
|657
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫