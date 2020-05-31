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新型冠狀肺炎全球疫情（05月31日 時間16:00）

國際形勢 16:00 2020/05/31

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月31日　時間16:00）
香港疫情全球數據
1083
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1036
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6176264
確診累積
+92835(較上日)		 371408
死亡個案
+3153(較上日)		 2745587
治癒人數
+53156(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 18464 1817131 535238 105563
巴西 30456 499966 205371 28849
俄羅斯 9268 405843 171883 4693
西班牙 664 286308 196958 27125
英國 1393 274219 1187 38458
意大利 416 232664 155633 33340
法國 1828 188752 68386 28774
德國 155 183294 165200 8600
印度 1551 182490 86984 5186
土耳其 983 163103 126984 4515
秘魯 7386 155671 66447 4371
伊朗 0 148950 116827 7734
智利 0 94858 40431 997
加拿大 771 91681 48517 7159
墨西哥 2885 87512 61871 9779
沙特阿拉伯 0 83384 58883 480
中國大陸 2 83001 78304 4634
巴基斯坦 3039 69496 25271 1483
比利時 0 58186 15769 9453
卡塔爾 0 55262 25839 36
美國疫情全球數據
1817131
確診累積
+18464(較上日)		 105563
死亡個案
+911(較上日)		 535238
治癒人數
+15502(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1237 378951 66372 29829
新澤西州 525 160916 16426 11637
伊利諾伊州 1462 118917 4467 5330
加利福尼亞州 2901 109895 23615 4213
馬薩諸塞州 789 96301 46354 6768
賓夕法尼亞州 716 75794 47134 5560
德克薩斯州 1290 63416 41651 1679
密歇根州 348 56969 38099 5464
佛羅里達州 927 55424 8662 2447
馬里蘭州 0 52015 3649 2509
中國大陸疫情全球數據
83001
確診累積
+2(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78304
治癒人數
+2(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63619 4512
廣東 0 1593 1583 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 2 792 780 7
上海 0 672 657 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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