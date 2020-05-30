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【美國解封】專家肺腑之言 特朗普聽得進也未必有用
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月30日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|1080
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1035
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|6034683
確診累積
+76146(較上日)
|367017
死亡個案
+3527(較上日)
|2661065
治癒人數
+36793(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|20682
|1793534
|519569
|104542
|巴西
|29526
|468338
|193181
|27944
|俄羅斯
|0
|387623
|159257
|4374
|西班牙
|658
|285644
|196958
|27121
|英國
|2096
|272607
|1172
|38243
|意大利
|516
|232248
|152844
|33229
|法國
|559
|186923
|67921
|28717
|德國
|308
|183019
|164245
|8594
|印度
|1132
|173491
|82627
|4980
|土耳其
|1141
|162120
|125963
|4489
|秘魯
|6506
|148285
|62791
|4230
|伊朗
|0
|146668
|114931
|7677
|加拿大
|907
|90909
|47905
|7063
|智利
|0
|90638
|38598
|944
|墨西哥
|3227
|84627
|59610
|9415
|中國大陸
|4
|82999
|78302
|4634
|沙特阿拉伯
|0
|81766
|57013
|458
|巴基斯坦
|0
|64028
|22305
|1317
|比利時
|0
|58061
|15682
|9430
|卡塔爾
|0
|52907
|20604
|36
|美國疫情全球數據
|1793534
確診累積
+20682(較上日)
|104542
死亡個案
+1072(較上日)
|519569
治癒人數
+19801(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1405
|377714
|65917
|29751
|新澤西州
|1127
|160391
|15856
|11536
|伊利諾伊州
|1622
|117455
|3615
|5270
|加利福尼亞州
|2931
|106744
|23298
|4137
|馬薩諸塞州
|617
|95512
|46354
|6718
|賓夕法尼亞州
|760
|75078
|45978
|5493
|德克薩斯州
|1336
|62126
|40137
|1654
|密歇根州
|607
|56621
|33168
|5406
|佛羅里達州
|1212
|54497
|8662
|2413
|馬里蘭州
|0
|50988
|3571
|2466
|中國大陸疫情全球數據
|82999
確診累積
+4(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78302
治癒人數
+9(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63619
|4512
|廣東
|1
|1593
|1583
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|2
|790
|780
|7
|上海
|1
|672
|657
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫