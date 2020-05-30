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新型冠狀肺炎全球疫情（05月30日 時間08:00）

國際形勢 08:00 2020/05/30

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月30日　時間08:00）
香港疫情全球數據
1080
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1035
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
6029740
確診累積
+71203(較上日)		 366620
死亡個案
+3130(較上日)		 2657731
治癒人數
+33459(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 20415 1793267 519381 104539
巴西 29526 468338 193181 27944
俄羅斯 0 387623 159257 4374
西班牙 658 285644 196958 27121
英國 2096 272607 1172 38243
意大利 516 232248 152844 33229
法國 559 186923 67921 28717
德國 308 183019 164245 8594
印度 1132 173491 82627 4980
土耳其 1141 162120 125963 4489
秘魯 6506 148285 62791 4230
伊朗 0 146668 114931 7677
加拿大 907 90909 47903 7063
智利 0 90638 38598 944
中國大陸 0 82995 78299 4634
沙特阿拉伯 0 81766 57013 458
墨西哥 0 81400 56638 9044
巴基斯坦 0 64028 22305 1317
比利時 0 58061 15682 9430
卡塔爾 0 52907 20604 36
美國疫情全球數據
1793267
確診累積
+20415(較上日)		 104539
死亡個案
+1069(較上日)		 519381
治癒人數
+19613(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1405 377714 65903 29751
新澤西州 1127 160391 15856 11536
伊利諾伊州 1622 117455 3615 5270
加利福尼亞州 2791 106604 23188 4137
馬薩諸塞州 617 95512 46354 6718
賓夕法尼亞州 760 75078 45978 5493
德克薩斯州 1331 62121 40137 1653
密歇根州 607 56621 33168 5406
佛羅里達州 1212 54497 8662 2413
馬里蘭州 0 50988 3571 2466
中國大陸疫情全球數據
82995
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78299
治癒人數
+6(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63618 4512
廣東 0 1592 1582 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 671 657 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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