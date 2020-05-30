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新型冠狀肺炎全球疫情（05月30日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/05/30

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月30日　時間02:00）
香港疫情全球數據
1080
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1035
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5977271
確診累積
+18734(較上日)		 364632
死亡個案
+1142(較上日)		 2632474
治癒人數
+8202(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 5654 1778506 502116 103844
巴西 4730 443542 193181 26899
俄羅斯 0 387623 159257 4374
西班牙 658 285644 196958 27121
英國 2095 272606 1171 38243
意大利 516 232248 152844 33229
法國 471 186835 67803 28714
德國 211 182922 164245 8580
印度 963 173322 82464 4979
土耳其 1141 162120 125963 4489
伊朗 0 146668 114931 7677
秘魯 0 141779 59442 4099
加拿大 656 90658 47454 7042
智利 0 90638 38598 944
中國大陸 0 82995 78293 4634
沙特阿拉伯 0 81766 57013 458
墨西哥 0 81400 56638 9044
巴基斯坦 0 64028 22305 1317
比利時 0 58061 15682 9430
卡塔爾 0 52907 20604 36
美國疫情全球數據
1778506
確診累積
+5654(較上日)		 103844
死亡個案
+374(較上日)		 502116
治癒人數
+2348(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 376309 65689 29653
新澤西州 981 160245 15856 11531
伊利諾伊州 0 115833 3615 5186
加利福尼亞州 295 104108 22540 4039
馬薩諸塞州 0 94895 32549 6640
賓夕法尼亞州 426 74744 45978 5491
德克薩斯州 0 60790 38908 1623
密歇根州 0 56014 33168 5372
佛羅里達州 1133 54418 8662 2408
馬里蘭州 0 50988 3571 2466
中國大陸疫情全球數據
82995
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78293
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63618 4512
廣東 0 1592 1582 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 671 657 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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