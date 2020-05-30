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彭博：特朗普考慮制裁中國金融業及貿易政策
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月30日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|1080
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1035
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5977271
確診累積
+18734(較上日)
|364632
死亡個案
+1142(較上日)
|2632474
治癒人數
+8202(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|5654
|1778506
|502116
|103844
|巴西
|4730
|443542
|193181
|26899
|俄羅斯
|0
|387623
|159257
|4374
|西班牙
|658
|285644
|196958
|27121
|英國
|2095
|272606
|1171
|38243
|意大利
|516
|232248
|152844
|33229
|法國
|471
|186835
|67803
|28714
|德國
|211
|182922
|164245
|8580
|印度
|963
|173322
|82464
|4979
|土耳其
|1141
|162120
|125963
|4489
|伊朗
|0
|146668
|114931
|7677
|秘魯
|0
|141779
|59442
|4099
|加拿大
|656
|90658
|47454
|7042
|智利
|0
|90638
|38598
|944
|中國大陸
|0
|82995
|78293
|4634
|沙特阿拉伯
|0
|81766
|57013
|458
|墨西哥
|0
|81400
|56638
|9044
|巴基斯坦
|0
|64028
|22305
|1317
|比利時
|0
|58061
|15682
|9430
|卡塔爾
|0
|52907
|20604
|36
|美國疫情全球數據
|1778506
確診累積
+5654(較上日)
|103844
死亡個案
+374(較上日)
|502116
治癒人數
+2348(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|376309
|65689
|29653
|新澤西州
|981
|160245
|15856
|11531
|伊利諾伊州
|0
|115833
|3615
|5186
|加利福尼亞州
|295
|104108
|22540
|4039
|馬薩諸塞州
|0
|94895
|32549
|6640
|賓夕法尼亞州
|426
|74744
|45978
|5491
|德克薩斯州
|0
|60790
|38908
|1623
|密歇根州
|0
|56014
|33168
|5372
|佛羅里達州
|1133
|54418
|8662
|2408
|馬里蘭州
|0
|50988
|3571
|2466
|中國大陸疫情全球數據
|82995
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78293
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63618
|4512
|廣東
|0
|1592
|1582
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|671
|657
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫