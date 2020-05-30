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新型冠狀肺炎全球疫情（05月30日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/05/30

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月30日　時間00:00）
香港疫情全球數據
1080
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1035
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5958537
確診累積
0(較上日)		 363490
死亡個案
0(較上日)		 2624272
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 1772852 499768 103470
巴西 0 438812 193181 26764
俄羅斯 0 387623 159257 4374
西班牙 0 284986 196958 27119
英國 0 270511 1171 37919
意大利 0 231732 150604 33142
法國 0 186364 67309 28665
德國 0 182711 164213 8577
印度 0 172359 81606 4956
土耳其 0 160979 124369 4461
伊朗 0 146668 114931 7677
秘魯 0 141779 59442 4099
智利 0 90638 38598 944
加拿大 0 90002 47163 6982
中國大陸 0 82995 78293 4634
沙特阿拉伯 0 81766 57013 458
墨西哥 0 81400 56638 9044
巴基斯坦 0 64028 22305 1317
比利時 0 58061 15682 9430
卡塔爾 0 52907 20604 36
美國疫情全球數據
1772852
確診累積
0(較上日)		 103470
死亡個案
0(較上日)		 499768
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 376309 65689 29653
新澤西州 0 159264 15185 11412
伊利諾伊州 0 115833 3615 5186
加利福尼亞州 0 103813 22540 4039
馬薩諸塞州 0 94895 32549 6640
賓夕法尼亞州 0 74318 44827 5425
德克薩斯州 0 60790 38908 1623
密歇根州 0 56014 33168 5372
佛羅里達州 0 53285 8662 2364
馬里蘭州 0 50988 3571 2466
中國大陸疫情全球數據
82995
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78293
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63618 4512
廣東 0 1592 1582 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 671 657 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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