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新型冠狀肺炎全球疫情（05月29日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2020/05/29

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月29日　時間23:00）
香港疫情全球數據
1080
確診/疑似
+13(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1035
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5949191
確診累積
+107863(較上日)		 363210
死亡個案
+4103(較上日)		 2609943
治癒人數
+80665(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 20223 1771877 499113 103436
巴西 24151 438812 193181 26764
俄羅斯 8572 387623 159257 4374
西班牙 1137 284986 196958 27119
英國 1384 270511 1168 37919
意大利 593 231732 150604 33142
法國 3326 186364 67309 28665
德國 508 182710 164200 8577
印度 4075 169011 72543 4820
土耳其 1182 160979 124369 4461
伊朗 2819 146668 114931 7677
秘魯 5874 141779 59442 4099
加拿大 961 89976 46961 6982
智利 0 86943 36150 890
中國大陸 0 82995 78293 4634
沙特阿拉伯 1581 81766 57013 458
墨西哥 3377 81400 56638 9044
巴基斯坦 2801 64028 22305 1317
比利時 212 58061 15682 9430
卡塔爾 1993 52907 20604 36
美國疫情全球數據
1771877
確診累積
+20223(較上日)		 103436
死亡個案
+985(較上日)		 499113
治癒人數
+8805(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1637 376309 65689 29653
新澤西州 1446 159264 15185 11412
伊利諾伊州 1527 115833 3615 5186
加利福尼亞州 1977 103813 22540 4039
馬薩諸塞州 675 94895 32549 6640
賓夕法尼亞州 263 74318 44827 5425
德克薩斯州 1669 60790 38908 1623
密歇根州 406 56014 33168 5372
佛羅里達州 0 53285 8662 2364
馬里蘭州 1279 50988 3571 2466
中國大陸疫情全球數據
82995
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78293
治癒人數
+5(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63618 4512
廣東 0 1592 1582 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 671 657 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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