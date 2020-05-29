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【港區國安法】庫德洛：香港貿易待遇 或與中國内地相同
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月29日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|1067
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1035
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5909900
確診累積
+68572(較上日)
|362282
死亡個案
+3175(較上日)
|2581415
治癒人數
+52137(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|16813
|1768467
|498725
|103330
|巴西
|24151
|438812
|193181
|26764
|俄羅斯
|0
|379051
|150993
|4142
|西班牙
|1137
|284986
|196958
|27119
|英國
|1381
|270508
|1167
|37919
|意大利
|593
|231732
|150604
|33142
|法國
|3326
|186364
|67309
|28665
|德國
|250
|182452
|163360
|8570
|印度
|863
|165799
|71106
|4711
|土耳其
|1182
|160979
|124369
|4461
|伊朗
|0
|143849
|112988
|7627
|秘魯
|5874
|141779
|59442
|4099
|加拿大
|961
|89976
|46961
|6982
|智利
|0
|86943
|36150
|890
|中國大陸
|0
|82995
|78291
|4634
|墨西哥
|3377
|81400
|56638
|9044
|沙特阿拉伯
|0
|80185
|54553
|441
|巴基斯坦
|0
|61227
|20231
|1260
|比利時
|0
|57849
|15572
|9388
|卡塔爾
|0
|50914
|15399
|33
|美國疫情全球數據
|1768467
確診累積
+16813(較上日)
|103330
死亡個案
+879(較上日)
|498725
治癒人數
+8417(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1637
|376309
|65689
|29653
|新澤西州
|1446
|159264
|15185
|11412
|伊利諾伊州
|1527
|115833
|3615
|5186
|加利福尼亞州
|1961
|103797
|22540
|4039
|馬薩諸塞州
|675
|94895
|32549
|6640
|賓夕法尼亞州
|263
|74318
|44827
|5425
|德克薩斯州
|1669
|60790
|38908
|1623
|密歇根州
|406
|56014
|33168
|5372
|佛羅里達州
|0
|53285
|8662
|2364
|馬里蘭州
|0
|49709
|3401
|2428
|中國大陸疫情全球數據
|82995
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78291
治癒人數
+3(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63618
|4512
|廣東
|0
|1592
|1582
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|671
|655
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫