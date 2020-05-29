  • 27°C
香港時間 : 2020529日 (五) 03:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（05月29日 時間03:00）

國際形勢 03:00 2020/05/29

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月29日　時間03:00）
香港疫情全球數據
1067
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1035
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5861834
確診累積
+20506(較上日)		 360182
死亡個案
+1075(較上日)		 2542068
治癒人數
+12790(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 5776 1757430 494724 102822
巴西 3947 418608 166647 25935
俄羅斯 0 379051 150993 4142
西班牙 1137 284986 196958 27119
英國 1380 270507 1166 37919
意大利 593 231732 150604 33142
法國 3200 186238 67191 28662
德國 183 182385 163222 8558
印度 426 165362 70788 4711
土耳其 1182 160979 124369 4461
伊朗 0 143849 112988 7627
秘魯 0 135905 56169 3983
加拿大 578 89593 46859 6954
智利 0 86943 36150 890
中國大陸 0 82995 78288 4634
沙特阿拉伯 0 80185 54553 441
墨西哥 0 78023 54383 8597
巴基斯坦 0 61227 20231 1260
比利時 0 57849 15572 9388
卡塔爾 0 50914 15399 33
美國疫情全球數據
1757430
確診累積
+5776(較上日)		 102822
死亡個案
+371(較上日)		 494724
治癒人數
+4416(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1569 376241 65528 29642
新澤西州 881 158699 15159 11401
伊利諾伊州 0 114306 3615 5083
加利福尼亞州 109 101945 21924 3973
馬薩諸塞州 0 94220 32549 6547
賓夕法尼亞州 48 74103 44827 5407
德克薩斯州 17 59138 37940 1602
密歇根州 0 55608 33168 5334
佛羅里達州 0 53285 8662 2364
馬里蘭州 0 49709 3401 2428
中國大陸疫情全球數據
82995
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78288
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63618 4512
廣東 0 1592 1582 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 671 655 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

上一篇文章

【英國疫情】英國擬6月起 實施下一階段解封措施

下一篇文章

白宮發言人：特擬下午5時簽社媒行政命令
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
【孟晚舟案】加法院判符「雙重犯罪」標準　孟晚舟可引渡美國
【孟晚舟案】加法院判符「雙重犯罪」標準　孟晚舟可引渡美國
【中美角力】中美「一擔擔」 紐時：應向這國家學習
【中美角力】中美「一擔擔」 紐時：應向這國家學習
【美國疫情分佈圖】164萬確診 大量民眾仍趁假期出去玩
【美國疫情分佈圖】164萬確診 大量民眾仍趁假期出去玩
新型冠狀肺炎全球疫情（05月29日 時間03:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月29日 時間03:00）
【BNO】持有人居英權及工作權 英國議員促立即交代
【BNO】持有人居英權及工作權 英國議員促立即交代