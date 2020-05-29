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【土耳其疫情】總統埃爾多安：維持宵禁一段時間
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月29日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|1067
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1035
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5848696
確診累積
+7368(較上日)
|359644
死亡個案
+537(較上日)
|2538943
治癒人數
+9665(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|1771
|1753425
|494328
|102566
|巴西
|3947
|418608
|166647
|25935
|俄羅斯
|0
|379051
|150993
|4142
|西班牙
|0
|283849
|196958
|27118
|英國
|0
|269127
|1166
|37837
|意大利
|593
|231732
|150604
|33142
|法國
|0
|183038
|66702
|28599
|德國
|7
|182209
|163222
|8552
|印度
|138
|165074
|70562
|4695
|土耳其
|0
|159797
|122793
|4431
|伊朗
|0
|143849
|112988
|7627
|秘魯
|0
|135905
|56169
|3983
|加拿大
|578
|89593
|46859
|6954
|智利
|0
|86943
|36150
|890
|中國大陸
|0
|82995
|78288
|4634
|沙特阿拉伯
|0
|80185
|54553
|441
|墨西哥
|0
|78023
|54383
|8597
|巴基斯坦
|0
|61227
|20231
|1260
|比利時
|0
|57849
|15572
|9388
|卡塔爾
|0
|50914
|15399
|33
|美國疫情全球數據
|1753425
確診累積
+1771(較上日)
|102566
死亡個案
+115(較上日)
|494328
治癒人數
+4020(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|374672
|65528
|29553
|新澤西州
|0
|157818
|14820
|11341
|伊利諾伊州
|0
|114306
|3615
|5083
|加利福尼亞州
|0
|101836
|21924
|3955
|馬薩諸塞州
|0
|94220
|32549
|6547
|賓夕法尼亞州
|0
|74055
|44827
|5407
|德克薩斯州
|17
|59138
|37940
|1602
|密歇根州
|0
|55608
|33168
|5334
|佛羅里達州
|0
|53285
|8662
|2364
|馬里蘭州
|0
|49709
|3401
|2428
|中國大陸疫情全球數據
|82995
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78288
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63618
|4512
|廣東
|0
|1592
|1582
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|671
|655
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫