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【南韓疫情】單日確診2個月高 物流中心爆集體感染
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月28日 時間15:00）
|香港疫情全球數據
|1067
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1034
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5798098
確診累積
+64599(較上日)
|357749
死亡個案
+3819(較上日)
|2500978
治癒人數
+37128(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|14870
|1746256
|490130
|102130
|巴西
|20154
|414661
|166647
|25697
|俄羅斯
|0
|370680
|142208
|3968
|西班牙
|510
|283849
|196958
|27118
|英國
|1376
|268616
|1162
|37542
|意大利
|584
|231139
|147101
|33072
|法國
|191
|183038
|66702
|28599
|德國
|365
|181895
|162820
|8533
|土耳其
|1035
|159797
|122793
|4431
|印度
|962
|158415
|67749
|4534
|伊朗
|0
|141591
|111176
|7564
|秘魯
|6154
|135905
|56169
|3983
|加拿大
|885
|88989
|46248
|6876
|中國大陸
|2
|82995
|78288
|4634
|智利
|0
|82289
|33540
|841
|沙特阿拉伯
|0
|78541
|51022
|425
|墨西哥
|3463
|78023
|54383
|8597
|巴基斯坦
|2076
|61227
|20231
|1260
|比利時
|0
|57592
|15465
|9364
|卡塔爾
|0
|48947
|13283
|30
|美國疫情全球數據
|1746256
確診累積
+14870(較上日)
|102130
死亡個案
+1260(較上日)
|490130
治癒人數
+9765(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1050
|374672
|65206
|29553
|新澤西州
|803
|157818
|14820
|11341
|伊利諾伊州
|1111
|114306
|3615
|5083
|加利福尼亞州
|1934
|101807
|21924
|3955
|馬薩諸塞州
|527
|94220
|32549
|6547
|賓夕法尼亞州
|776
|73652
|41602
|5322
|德克薩斯州
|1377
|59121
|37940
|1602
|密歇根州
|504
|55608
|33168
|5334
|佛羅里達州
|0
|52634
|8662
|2320
|馬里蘭州
|0
|48423
|3401
|2392
|中國大陸疫情全球數據
|82995
確診累積
+2(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78288
治癒人數
+6(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63618
|4512
|廣東
|0
|1592
|1582
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|1
|671
|655
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫