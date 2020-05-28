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新型冠狀肺炎全球疫情（05月28日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2020/05/28

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月28日　時間12:00）
香港疫情全球數據
1067
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1034
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5793767
確診累積
+60268(較上日)		 357649
死亡個案
+3719(較上日)		 2498951
治癒人數
+35101(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 14436 1745822 490130 102107
巴西 20154 414661 166647 25697
俄羅斯 0 370680 142208 3968
西班牙 510 283849 196958 27118
英國 1376 268616 1162 37542
意大利 584 231139 147101 33072
法國 191 183038 66702 28599
德國 365 181895 162820 8533
土耳其 1035 159797 122793 4431
印度 880 158333 67749 4534
伊朗 0 141591 111176 7564
秘魯 6154 135905 56169 3983
加拿大 885 88989 46248 6876
中國大陸 2 82995 78288 4634
智利 0 82289 33540 841
沙特阿拉伯 0 78541 51022 425
墨西哥 3463 78023 54383 8597
巴基斯坦 0 59151 19142 1225
比利時 0 57592 15465 9364
卡塔爾 0 48947 13283 30
美國疫情全球數據
1745822
確診累積
+14436(較上日)		 102107
死亡個案
+1237(較上日)		 490130
治癒人數
+9765(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1050 374672 65206 29553
新澤西州 803 157818 14820 11341
伊利諾伊州 1111 114306 3615 5083
加利福尼亞州 1682 101555 21924 3955
馬薩諸塞州 527 94220 32549 6547
賓夕法尼亞州 776 73652 41602 5322
德克薩斯州 1377 59121 37940 1602
密歇根州 504 55608 33168 5334
佛羅里達州 0 52634 8662 2320
馬里蘭州 0 48423 3401 2392
中國大陸疫情全球數據
82995
確診累積
+2(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78288
治癒人數
+6(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63618 4512
廣東 0 1592 1582 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 1 671 655 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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