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【華為風暴】加法院裁定 孟晚舟引渡案符雙重犯罪標準
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月28日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|1067
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1034
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5744616
確診累積
+11117(較上日)
|354868
死亡個案
+938(較上日)
|2471771
治癒人數
+7921(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|3987
|1735373
|482901
|101351
|巴西
|1659
|396166
|158593
|24746
|俄羅斯
|0
|370680
|142208
|3968
|西班牙
|0
|283339
|196958
|27117
|英國
|1375
|268615
|1162
|37542
|意大利
|584
|231139
|147101
|33072
|法國
|0
|182847
|65997
|28533
|德國
|189
|181719
|162800
|8520
|土耳其
|1035
|159797
|122793
|4431
|印度
|589
|158042
|67711
|4534
|伊朗
|0
|141591
|111176
|7564
|秘魯
|0
|129751
|52906
|3788
|加拿大
|9
|88113
|46072
|6760
|中國大陸
|0
|82993
|78282
|4634
|智利
|0
|82289
|33540
|841
|沙特阿拉伯
|0
|78541
|51022
|425
|墨西哥
|0
|74560
|52219
|8134
|巴基斯坦
|0
|59151
|19142
|1225
|比利時
|0
|57592
|15465
|9364
|卡塔爾
|0
|48947
|13283
|30
|美國疫情全球數據
|1735373
確診累積
+3987(較上日)
|101351
死亡個案
+481(較上日)
|482901
治癒人數
+2536(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|373622
|64866
|29451
|新澤西州
|527
|157542
|14820
|11339
|伊利諾伊州
|0
|113195
|3615
|4923
|加利福尼亞州
|0
|99873
|20840
|3884
|馬薩諸塞州
|0
|93693
|32549
|6473
|賓夕法尼亞州
|689
|73565
|41602
|5280
|德克薩斯州
|0
|57744
|36405
|1563
|密歇根州
|504
|55608
|33168
|5334
|佛羅里達州
|0
|52634
|8662
|2320
|馬里蘭州
|0
|48423
|3283
|2392
|中國大陸疫情全球數據
|82993
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78282
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63618
|4512
|廣東
|0
|1592
|1581
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|670
|655
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫