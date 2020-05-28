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新型冠狀肺炎全球疫情（05月28日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/05/28

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月28日　時間02:00）
香港疫情全球數據
1067
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1034
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5744616
確診累積
+11117(較上日)		 354868
死亡個案
+938(較上日)		 2471771
治癒人數
+7921(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 3987 1735373 482901 101351
巴西 1659 396166 158593 24746
俄羅斯 0 370680 142208 3968
西班牙 0 283339 196958 27117
英國 1375 268615 1162 37542
意大利 584 231139 147101 33072
法國 0 182847 65997 28533
德國 189 181719 162800 8520
土耳其 1035 159797 122793 4431
印度 589 158042 67711 4534
伊朗 0 141591 111176 7564
秘魯 0 129751 52906 3788
加拿大 9 88113 46072 6760
中國大陸 0 82993 78282 4634
智利 0 82289 33540 841
沙特阿拉伯 0 78541 51022 425
墨西哥 0 74560 52219 8134
巴基斯坦 0 59151 19142 1225
比利時 0 57592 15465 9364
卡塔爾 0 48947 13283 30
美國疫情全球數據
1735373
確診累積
+3987(較上日)		 101351
死亡個案
+481(較上日)		 482901
治癒人數
+2536(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 373622 64866 29451
新澤西州 527 157542 14820 11339
伊利諾伊州 0 113195 3615 4923
加利福尼亞州 0 99873 20840 3884
馬薩諸塞州 0 93693 32549 6473
賓夕法尼亞州 689 73565 41602 5280
德克薩斯州 0 57744 36405 1563
密歇根州 504 55608 33168 5334
佛羅里達州 0 52634 8662 2320
馬里蘭州 0 48423 3283 2392
中國大陸疫情全球數據
82993
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78282
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63618 4512
廣東 0 1592 1581 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 670 655 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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