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新西蘭最後一名新冠肺炎病人出院 計劃開放澳洲旅遊
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|1066
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1033
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5691606
確診累積
+52635(較上日)
|352447
死亡個案
+1230(較上日)
|2432026
治癒人數
+31433(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|14143
|1727000
|479969
|100572
|巴西
|16796
|394507
|158593
|24593
|俄羅斯
|0
|362342
|131129
|3807
|西班牙
|487
|283339
|196958
|27117
|英國
|6
|266596
|1157
|37130
|意大利
|397
|230555
|144658
|32955
|法國
|0
|182847
|65997
|28533
|德國
|226
|181288
|162000
|8498
|土耳其
|948
|158762
|121507
|4397
|印度
|2054
|151876
|64426
|4346
|伊朗
|0
|139511
|109437
|7508
|秘魯
|5772
|129751
|52906
|3788
|加拿大
|968
|88090
|45352
|6753
|中國大陸
|1
|82993
|78282
|4634
|智利
|0
|77961
|30915
|806
|沙特阿拉伯
|0
|76726
|48450
|411
|墨西哥
|3455
|74560
|52219
|8134
|巴基斯坦
|0
|57705
|18314
|1197
|比利時
|0
|57455
|15320
|9334
|卡塔爾
|0
|47207
|11844
|28
|美國疫情全球數據
|1727000
確診累積
+14143(較上日)
|100572
死亡個案
+613(較上日)
|479969
治癒人數
+12948(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1128
|373622
|64866
|29451
|新澤西州
|413
|157015
|13907
|11197
|伊利諾伊州
|1178
|113195
|3615
|4923
|加利福尼亞州
|2908
|99776
|20840
|3852
|馬薩諸塞州
|422
|93693
|32549
|6473
|賓夕法尼亞州
|170
|72876
|41602
|5194
|德克薩斯州
|1051
|57744
|36405
|1563
|密歇根州
|223
|55104
|33168
|5266
|佛羅里達州
|0
|52255
|8514
|2259
|馬里蘭州
|0
|47687
|3283
|2333
|中國大陸疫情全球數據
|82993
確診累積
+1(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78282
治癒人數
+4(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63618
|4512
|廣東
|0
|1592
|1581
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|1
|670
|655
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫