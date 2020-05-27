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新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間10:00）

國際形勢 10:00 2020/05/27

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日　時間10:00）
香港疫情全球數據
1066
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1033
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5689321
確診累積
+50350(較上日)		 352424
死亡個案
+1207(較上日)		 2431776
治癒人數
+31183(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 14143 1727000 479969 100572
巴西 16796 394507 158593 24593
俄羅斯 0 362342 131129 3807
西班牙 487 283339 196958 27117
英國 6 266596 1157 37130
意大利 397 230555 144658 32955
法國 0 182847 65997 28533
德國 226 181288 162000 8498
土耳其 948 158762 121507 4397
印度 971 150793 64277 4344
伊朗 0 139511 109437 7508
秘魯 5772 129751 52906 3788
加拿大 968 88090 45352 6753
中國大陸 1 82993 78280 4634
智利 0 77961 30915 806
沙特阿拉伯 0 76726 48450 411
墨西哥 3455 74560 52219 8134
巴基斯坦 0 57705 18314 1197
比利時 0 57455 15320 9334
卡塔爾 0 47207 11844 28
美國疫情全球數據
1727000
確診累積
+14143(較上日)		 100572
死亡個案
+613(較上日)		 479969
治癒人數
+12948(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1128 373622 64866 29451
新澤西州 413 157015 13907 11197
伊利諾伊州 1178 113195 3615 4923
加利福尼亞州 2908 99776 20840 3852
馬薩諸塞州 422 93693 32549 6473
賓夕法尼亞州 170 72876 41602 5194
德克薩斯州 1051 57744 36405 1563
密歇根州 223 55104 33168 5266
佛羅里達州 0 52255 8514 2259
馬里蘭州 0 47687 3283 2333
中國大陸疫情全球數據
82993
確診累積
+1(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78280
治癒人數
+2(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63618 4512
廣東 0 1592 1581 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 1 670 653 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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