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【港版國安法】白宮: 特朗普感不悅 港恐難保金融中心地位
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|1066
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1033
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5651747
確診累積
+12776(較上日)
|351994
死亡個案
+777(較上日)
|2409984
治癒人數
+9391(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|6594
|1719451
|469262
|100274
|巴西
|69
|377780
|153833
|23622
|俄羅斯
|0
|362342
|131129
|3807
|西班牙
|487
|283339
|196958
|28752
|英國
|0
|266590
|1162
|37130
|意大利
|397
|230555
|144658
|32955
|法國
|0
|182847
|65997
|28533
|德國
|183
|181245
|162000
|8497
|土耳其
|948
|158762
|121507
|4397
|印度
|950
|150772
|64277
|4349
|伊朗
|0
|139511
|109437
|7508
|秘魯
|0
|123979
|50949
|3629
|加拿大
|903
|88025
|45260
|6744
|中國大陸
|0
|82992
|78278
|4634
|智利
|0
|77961
|30915
|806
|沙特阿拉伯
|0
|76726
|48450
|411
|墨西哥
|0
|71105
|49890
|7633
|巴基斯坦
|0
|57705
|18314
|1197
|比利時
|0
|57455
|15320
|9334
|卡塔爾
|0
|47207
|11844
|28
|美國疫情全球數據
|1719451
確診累積
+6594(較上日)
|100274
死亡個案
+315(較上日)
|469262
治癒人數
+2241(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|912
|373406
|64702
|29392
|新澤西州
|566
|157168
|13907
|11197
|伊利諾伊州
|1178
|113195
|3615
|4923
|加利福尼亞州
|60
|96928
|18481
|3814
|馬薩諸塞州
|0
|93271
|32549
|6416
|賓夕法尼亞州
|194
|72900
|41602
|5194
|德克薩斯州
|116
|56809
|35349
|1542
|密歇根州
|223
|55104
|33168
|5266
|佛羅里達州
|0
|52255
|8514
|2259
|馬里蘭州
|0
|47687
|3283
|2333
|中國大陸疫情全球數據
|82992
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78278
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63617
|4512
|廣東
|0
|1592
|1581
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|669
|653
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫