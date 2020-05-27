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新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/05/27

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日　時間02:00）
香港疫情全球數據
1066
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1033
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5646465
確診累積
+7494(較上日)		 351576
死亡個案
+359(較上日)		 2408361
治癒人數
+7768(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 2901 1715758 469049 100097
巴西 69 377780 153833 23622
俄羅斯 0 362342 131129 3807
西班牙 487 283339 196958 28752
英國 0 266590 1162 37130
意大利 397 230555 144658 32955
法國 0 183067 65317 28460
德國 32 181094 162000 8449
土耳其 948 158762 121507 4397
印度 940 150762 64272 4349
伊朗 0 139511 109437 7508
秘魯 0 123979 50949 3629
加拿大 0 87122 44911 6655
中國大陸 0 82992 78278 4634
智利 0 77961 30915 806
沙特阿拉伯 0 76726 48450 411
墨西哥 0 71105 49890 7633
巴基斯坦 0 57705 18314 1197
比利時 0 57455 15320 9334
卡塔爾 0 47207 11844 28
美國疫情全球數據
1715758
確診累積
+2901(較上日)		 100097
死亡個案
+138(較上日)		 469049
治癒人數
+2028(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 372494 64691 29310
新澤西州 566 157168 13907 11197
伊利諾伊州 0 112017 3615 4885
加利福尼亞州 57 96925 18481 3809
馬薩諸塞州 0 93271 32549 6416
賓夕法尼亞州 99 72805 41602 5192
德克薩斯州 47 56740 35349 1542
密歇根州 0 54881 33168 5241
佛羅里達州 0 52255 8514 2259
馬里蘭州 0 47687 3283 2333
中國大陸疫情全球數據
82992
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78278
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63617 4512
廣東 0 1592 1581 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 669 653 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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