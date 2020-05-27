下一篇文章
【美股午市】疫苗報喜道指飆666點 特朗普籲各國盡快開放
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月27日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|1066
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1033
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5646465
確診累積
+7494(較上日)
|351576
死亡個案
+359(較上日)
|2408361
治癒人數
+7768(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|2901
|1715758
|469049
|100097
|巴西
|69
|377780
|153833
|23622
|俄羅斯
|0
|362342
|131129
|3807
|西班牙
|487
|283339
|196958
|28752
|英國
|0
|266590
|1162
|37130
|意大利
|397
|230555
|144658
|32955
|法國
|0
|183067
|65317
|28460
|德國
|32
|181094
|162000
|8449
|土耳其
|948
|158762
|121507
|4397
|印度
|940
|150762
|64272
|4349
|伊朗
|0
|139511
|109437
|7508
|秘魯
|0
|123979
|50949
|3629
|加拿大
|0
|87122
|44911
|6655
|中國大陸
|0
|82992
|78278
|4634
|智利
|0
|77961
|30915
|806
|沙特阿拉伯
|0
|76726
|48450
|411
|墨西哥
|0
|71105
|49890
|7633
|巴基斯坦
|0
|57705
|18314
|1197
|比利時
|0
|57455
|15320
|9334
|卡塔爾
|0
|47207
|11844
|28
|美國疫情全球數據
|1715758
確診累積
+2901(較上日)
|100097
死亡個案
+138(較上日)
|469049
治癒人數
+2028(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|372494
|64691
|29310
|新澤西州
|566
|157168
|13907
|11197
|伊利諾伊州
|0
|112017
|3615
|4885
|加利福尼亞州
|57
|96925
|18481
|3809
|馬薩諸塞州
|0
|93271
|32549
|6416
|賓夕法尼亞州
|99
|72805
|41602
|5192
|德克薩斯州
|47
|56740
|35349
|1542
|密歇根州
|0
|54881
|33168
|5241
|佛羅里達州
|0
|52255
|8514
|2259
|馬里蘭州
|0
|47687
|3283
|2333
|中國大陸疫情全球數據
|82992
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78278
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63617
|4512
|廣東
|0
|1592
|1581
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|669
|653
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫