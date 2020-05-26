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【港版國安法】疑發反猶漫畫 中國駐法使館：Twitter遭入侵
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|1066
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1033
治癒人數
+3(較上日)
|環球疫情全球數據
|5612225
確診累積
+63986(較上日)
|350416
死亡個案
+2785(較上日)
|2384894
治癒人數
+60511(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|14945
|1708283
|464670
|99817
|巴西
|11456
|376669
|153833
|23522
|俄羅斯
|8915
|362342
|131129
|3807
|西班牙
|0
|282852
|196958
|28752
|英國
|1631
|262547
|1161
|36996
|意大利
|300
|230158
|141981
|32877
|法國
|358
|183067
|65317
|28460
|德國
|236
|180802
|162000
|8428
|土耳其
|987
|157814
|120015
|4369
|印度
|2090
|146208
|61052
|4187
|伊朗
|0
|137724
|107713
|7451
|秘魯
|4020
|123979
|50949
|3629
|加拿大
|973
|87122
|44651
|6655
|中國大陸
|7
|82992
|78278
|4634
|沙特阿拉伯
|0
|74795
|45668
|399
|智利
|0
|73997
|29302
|761
|墨西哥
|2485
|71105
|49890
|7633
|巴基斯坦
|1356
|57705
|18314
|1197
|比利時
|113
|57455
|15320
|9334
|荷蘭
|1
|45647
|174
|5849
|美國疫情全球數據
|1708283
確診累積
+14945(較上日)
|99817
死亡個案
+405(較上日)
|464670
治癒人數
+12868(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1301
|372494
|64528
|29310
|新澤西州
|1218
|156602
|13094
|11155
|伊利諾伊州
|1713
|112017
|3615
|4885
|加利福尼亞州
|2382
|96868
|18466
|3809
|馬薩諸塞州
|596
|93271
|32549
|6416
|賓夕法尼亞州
|701
|72382
|41602
|5178
|德克薩斯州
|527
|56693
|35349
|1542
|密歇根州
|202
|54881
|33168
|5241
|佛羅里達州
|0
|51746
|7638
|2252
|馬里蘭州
|0
|47152
|3283
|2302
|中國大陸疫情全球數據
|82992
確診累積
+7(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78278
治癒人數
+6(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63617
|4512
|廣東
|0
|1592
|1581
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|1
|669
|653
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫