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新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日 時間15:00）

國際形勢 15:00 2020/05/26

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日　時間15:00）
香港疫情全球數據
1066
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1030
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5597669
確診累積
+49430(較上日)		 350114
死亡個案
+2483(較上日)		 2369244
治癒人數
+44861(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 14945 1708283 464670 99817
巴西 11456 376669 153833 23522
俄羅斯 0 353427 118798 3633
西班牙 0 282852 196958 28752
英國 1631 262547 1161 36996
意大利 300 230158 141981 32877
法國 358 183067 65317 28460
德國 223 180789 162000 8428
土耳其 987 157814 120015 4369
印度 1338 145456 60706 4172
伊朗 0 137724 107713 7451
秘魯 4020 123979 50949 3629
加拿大 973 87122 44651 6655
中國大陸 7 82992 78277 4634
沙特阿拉伯 0 74795 45668 399
智利 0 73997 29302 761
墨西哥 2485 71105 49890 7633
巴基斯坦 1356 57705 18314 1197
比利時 0 57342 15297 9312
荷蘭 1 45647 174 5849
美國疫情全球數據
1708283
確診累積
+14945(較上日)		 99817
死亡個案
+405(較上日)		 464670
治癒人數
+12868(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1301 372494 64528 29310
新澤西州 1218 156602 13094 11155
伊利諾伊州 1713 112017 3615 4885
加利福尼亞州 2382 96868 18466 3809
馬薩諸塞州 596 93271 32549 6416
賓夕法尼亞州 701 72382 41602 5178
德克薩斯州 527 56693 35349 1542
密歇根州 202 54881 33168 5241
佛羅里達州 0 51746 7638 2252
馬里蘭州 0 47152 3283 2302
中國大陸疫情全球數據
82992
確診累積
+7(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78277
治癒人數
+5(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63617 4512
廣東 0 1592 1581 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 1 669 652 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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