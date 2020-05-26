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新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/05/26

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月26日　時間00:00）
香港疫情全球數據
1066
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1030
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5548239
確診累積
0(較上日)		 347631
死亡個案
0(較上日)		 2324383
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 1693338 451802 99412
巴西 0 365213 149911 22746
俄羅斯 0 353427 118798 3633
西班牙 0 282852 196958 28752
英國 0 260916 1151 36875
意大利 0 229858 140479 32785
法國 0 182709 64735 28370
德國 0 180566 161200 8389
土耳其 0 156827 118694 4340
印度 0 144118 59913 4117
伊朗 0 137724 107713 7451
秘魯 0 119959 49795 3456
加拿大 0 86149 44219 6534
中國大陸 0 82985 78272 4634
沙特阿拉伯 0 74795 45668 399
智利 0 73997 29302 761
墨西哥 0 68620 47424 7394
比利時 0 57342 15297 9312
巴基斯坦 0 56349 17482 1167
荷蘭 0 45646 174 5849
美國疫情全球數據
1693338
確診累積
0(較上日)		 99412
死亡個案
0(較上日)		 451802
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 371193 64082 29231
新澤西州 0 155384 12962 11139
伊利諾伊州 0 110304 3353 4856
加利福尼亞州 0 94486 17258 3790
馬薩諸塞州 0 92675 32549 6372
賓夕法尼亞州 0 71681 40628 5165
德克薩斯州 0 56166 32493 1535
密歇根州 0 54679 33168 5228
佛羅里達州 0 51746 7638 2252
馬里蘭州 0 47152 3283 2302
中國大陸疫情全球數據
82985
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78272
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63617 4512
廣東 0 1592 1581 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 668 652 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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