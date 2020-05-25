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法國研發唾液病毒檢測 6月中歐洲有售
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間20:00）
|香港疫情全球數據
|1066
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1030
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5528191
確診累積
+76882(較上日)
|347256
死亡個案
+2308(較上日)
|2316331
治癒人數
+40998(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|15282
|1688316
|451702
|99307
|巴西
|13050
|365213
|149911
|22746
|俄羅斯
|8946
|353427
|118798
|3633
|西班牙
|482
|282852
|196958
|28752
|英國
|2405
|260916
|1151
|36875
|意大利
|531
|229858
|140479
|32785
|法國
|240
|182709
|64735
|28370
|德國
|254
|180338
|161200
|8371
|土耳其
|1141
|156827
|118694
|4340
|印度
|2385
|139993
|58097
|4039
|伊朗
|2023
|137724
|107713
|7451
|秘魯
|4205
|119959
|49795
|3456
|加拿大
|955
|86106
|43998
|6534
|中國大陸
|11
|82985
|78272
|4634
|沙特阿拉伯
|0
|72560
|43520
|390
|智利
|3709
|69102
|28148
|718
|墨西哥
|2764
|68620
|47424
|7394
|比利時
|250
|57342
|15297
|9312
|巴基斯坦
|1748
|56349
|17482
|1167
|卡塔爾
|1751
|45465
|10363
|26
|美國疫情全球數據
|1688316
確診累積
+15282(較上日)
|99307
死亡個案
+529(較上日)
|451702
治癒人數
+4691(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1537
|371193
|64082
|29231
|新澤西州
|671
|155384
|12962
|11139
|伊利諾伊州
|2508
|110304
|3353
|4856
|加利福尼亞州
|1857
|94486
|17258
|3790
|馬薩諸塞州
|1013
|92675
|32549
|6372
|賓夕法尼亞州
|545
|71681
|40628
|5165
|德克薩斯州
|681
|56166
|32493
|1535
|密歇根州
|314
|54679
|33168
|5228
|佛羅里達州
|0
|50867
|7638
|2237
|馬里蘭州
|0
|46313
|3283
|2277
|中國大陸疫情全球數據
|82985
確診累積
+11(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78272
治癒人數
+10(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63617
|4512
|廣東
|0
|1592
|1581
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|668
|652
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫