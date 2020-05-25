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【港版國安法】彭定康：國安法事件應納G7峰會議程
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|1066
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1030
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5503803
確診累積
+52494(較上日)
|346905
死亡個案
+1957(較上日)
|2303243
治癒人數
+27910(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|15086
|1688120
|451702
|99301
|巴西
|11455
|363618
|149911
|22716
|俄羅斯
|0
|344481
|113299
|3541
|西班牙
|482
|282852
|196958
|28752
|英國
|2405
|260916
|1151
|36875
|意大利
|531
|229858
|140479
|32785
|法國
|240
|182709
|64735
|28370
|德國
|244
|180328
|160300
|8371
|土耳其
|1141
|156827
|118694
|4340
|印度
|928
|138536
|57692
|4024
|伊朗
|0
|135701
|105801
|7417
|秘魯
|4205
|119959
|49795
|3456
|加拿大
|955
|86106
|43998
|6534
|中國大陸
|11
|82985
|78268
|4634
|沙特阿拉伯
|0
|72560
|43520
|390
|智利
|3709
|69102
|28148
|718
|墨西哥
|2764
|68620
|47424
|7394
|比利時
|0
|57092
|15272
|9280
|巴基斯坦
|0
|54601
|17198
|1133
|荷蘭
|0
|45437
|174
|5841
|美國疫情全球數據
|1688120
確診累積
+15086(較上日)
|99301
死亡個案
+523(較上日)
|451702
治癒人數
+4691(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1537
|371193
|64082
|29231
|新澤西州
|671
|155384
|12962
|11139
|伊利諾伊州
|2508
|110304
|3353
|4856
|加利福尼亞州
|1857
|94486
|17258
|3790
|馬薩諸塞州
|1013
|92675
|32549
|6372
|賓夕法尼亞州
|545
|71681
|40628
|5165
|德克薩斯州
|681
|56166
|32493
|1535
|密歇根州
|314
|54679
|33168
|5228
|佛羅里達州
|0
|50867
|7638
|2237
|馬里蘭州
|0
|46313
|3283
|2277
|中國大陸疫情全球數據
|82985
確診累積
+11(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78268
治癒人數
+6(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63617
|4512
|廣東
|0
|1592
|1581
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|668
|648
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫