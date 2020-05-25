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新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間06:00）

國際形勢 06:00 2020/05/25

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日　時間06:00）
香港疫情全球數據
1066
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1030
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5491419
確診累積
+40110(較上日)		 346441
死亡個案
+1493(較上日)		 2292244
治癒人數
+16911(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 12748 1685782 451451 99247
巴西 7899 360062 142587 22603
俄羅斯 0 344481 113299 3541
西班牙 482 282852 196958 28752
英國 2405 260916 1151 36875
意大利 531 229858 140479 32785
法國 115 182584 64617 28367
德國 244 180328 160300 8371
土耳其 1141 156827 118694 4340
印度 928 138536 57692 4024
伊朗 0 135701 105801 7417
秘魯 4205 119959 49795 3456
加拿大 912 86063 43943 6533
中國大陸 0 82974 78262 4634
沙特阿拉伯 0 72560 43520 390
智利 3709 69102 28148 718
墨西哥 0 65856 44919 7179
比利時 0 57092 15272 9280
巴基斯坦 0 54601 17198 1133
荷蘭 0 45437 174 5841
美國疫情全球數據
1685782
確診累積
+12748(較上日)		 99247
死亡個案
+469(較上日)		 451451
治癒人數
+4440(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1535 371191 64080 29231
新澤西州 671 155384 12962 11139
伊利諾伊州 2508 110304 3353 4856
加利福尼亞州 503 93132 17140 3774
馬薩諸塞州 1013 92675 32549 6372
賓夕法尼亞州 553 71689 40628 5165
德克薩斯州 621 56106 32493 1534
密歇根州 314 54679 33168 5228
佛羅里達州 0 50867 7638 2237
馬里蘭州 0 46313 3283 2277
中國大陸疫情全球數據
82974
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78262
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63616 4512
廣東 0 1592 1580 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 668 648 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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