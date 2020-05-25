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【美國疫情】病毒檢測疑誇大 CDC兩種測試混為一談
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間01:00）
|香港疫情全球數據
|1066
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1030
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5456821
確診累積
+5512(較上日)
|345195
死亡個案
+247(較上日)
|2282548
治癒人數
+7215(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|2444
|1675478
|448994
|98842
|巴西
|360
|352523
|142587
|22288
|俄羅斯
|0
|344481
|113299
|3541
|西班牙
|0
|282370
|196958
|28678
|英國
|1048
|259559
|1142
|36793
|意大利
|531
|229858
|140479
|32785
|法國
|0
|182469
|64547
|28332
|德國
|21
|180105
|160300
|8371
|土耳其
|0
|155686
|117602
|4308
|印度
|433
|138041
|57429
|4014
|伊朗
|0
|135701
|105801
|7417
|秘魯
|0
|115754
|47915
|3373
|加拿大
|0
|85151
|43640
|6466
|中國大陸
|0
|82974
|78262
|4634
|沙特阿拉伯
|0
|72560
|43520
|390
|墨西哥
|0
|65856
|44919
|7179
|智利
|0
|65393
|26546
|673
|比利時
|0
|57092
|15272
|9280
|巴基斯坦
|0
|54601
|17198
|1133
|荷蘭
|0
|45437
|174
|5841
|美國疫情全球數據
|1675478
確診累積
+2444(較上日)
|98842
死亡個案
+64(較上日)
|448994
治癒人數
+1983(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|369656
|63514
|29112
|新澤西州
|0
|154713
|11429
|11083
|伊利諾伊州
|0
|107796
|3353
|4790
|加利福尼亞州
|0
|92629
|17140
|3759
|馬薩諸塞州
|0
|91662
|32549
|6304
|賓夕法尼亞州
|472
|71608
|40628
|5164
|德克薩斯州
|0
|55485
|32467
|1527
|密歇根州
|0
|54365
|33168
|5223
|佛羅里達州
|0
|50867
|7638
|2237
|馬里蘭州
|0
|46313
|3283
|2277
|中國大陸疫情全球數據
|82974
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78262
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63616
|4512
|廣東
|0
|1592
|1580
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|668
|648
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫