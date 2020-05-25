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新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/05/25

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日　時間00:00）
香港疫情全球數據
1066
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1030
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5451309
確診累積
0(較上日)		 344948
死亡個案
0(較上日)		 2275333
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 1673034 447011 98778
巴西 0 352163 142587 22214
俄羅斯 0 344481 113299 3541
西班牙 0 282370 196958 28678
英國 0 258511 1142 36757
意大利 0 229327 138840 32735
法國 0 182469 64547 28332
德國 0 180084 160300 8371
土耳其 0 155686 117602 4308
印度 0 137608 54865 4004
伊朗 0 135701 105801 7417
秘魯 0 115754 47915 3373
加拿大 0 85151 43318 6466
中國大陸 0 82974 78262 4634
沙特阿拉伯 0 72560 43520 390
墨西哥 0 65856 44919 7179
智利 0 65393 26546 673
比利時 0 57092 15272 9280
巴基斯坦 0 54601 17198 1133
荷蘭 0 45437 174 5841
美國疫情全球數據
1673034
確診累積
0(較上日)		 98778
死亡個案
0(較上日)		 447011
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 369656 63514 29112
新澤西州 0 154713 11429 11083
伊利諾伊州 0 107796 3353 4790
加利福尼亞州 0 92629 17130 3759
馬薩諸塞州 0 91662 32549 6304
賓夕法尼亞州 0 71136 39520 5143
德克薩斯州 0 55485 32467 1527
密歇根州 0 54365 33168 5223
佛羅里達州 0 50867 7638 2237
馬里蘭州 0 46313 3283 2277
中國大陸疫情全球數據
82974
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78262
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63616 4512
廣東 0 1592 1580 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 668 648 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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