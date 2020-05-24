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【美國疫情】特朗普恢復打哥爾夫球 放鬆心情
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間15:00）
|香港疫情全球數據
|1066
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1029
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5413074
確診累積
+57315(較上日)
|344249
死亡個案
+2891(較上日)
|2249546
治癒人數
+64490(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|17459
|1668606
|446914
|98689
|巴西
|14336
|349113
|142587
|22165
|俄羅斯
|0
|335882
|107936
|3388
|西班牙
|466
|282370
|196958
|28678
|英國
|1350
|258504
|1142
|36757
|意大利
|669
|229327
|138840
|32735
|法國
|250
|182469
|64547
|28332
|德國
|199
|179986
|160300
|8366
|土耳其
|1186
|155686
|117602
|4308
|伊朗
|0
|133521
|104072
|7359
|印度
|1414
|131920
|54441
|3869
|秘魯
|4056
|115754
|47915
|3373
|加拿大
|1190
|85151
|43318
|6466
|中國大陸
|3
|82974
|78261
|4634
|沙特阿拉伯
|0
|70161
|41236
|379
|墨西哥
|3329
|65856
|44919
|7179
|智利
|0
|65393
|26546
|673
|比利時
|0
|56810
|15155
|9237
|巴基斯坦
|2164
|54601
|17198
|1133
|荷蘭
|1
|45265
|174
|5830
|美國疫情全球數據
|1668606
確診累積
+17459(較上日)
|98689
死亡個案
+909(較上日)
|446914
治癒人數
+43599(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1720
|369656
|63514
|29112
|新澤西州
|364
|154713
|11429
|11083
|伊利諾伊州
|2352
|107796
|3353
|4790
|加利福尼亞州
|1842
|92539
|17130
|3759
|馬薩諸塞州
|773
|91662
|32549
|6304
|賓夕法尼亞州
|805
|71136
|39520
|5143
|德克薩斯州
|869
|55485
|32467
|1527
|密歇根州
|452
|54365
|33168
|5223
|佛羅里達州
|0
|50127
|7638
|2233
|馬里蘭州
|0
|45495
|3283
|2243
|中國大陸疫情全球數據
|82974
確診累積
+3(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78261
治癒人數
+3(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63616
|4512
|廣東
|1
|1592
|1580
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|1
|668
|647
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫