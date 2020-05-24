  • 28°C
香港時間 : 2020524日 (日) 12:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2020/05/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日　時間12:00）
香港疫情全球數據
1066
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1029
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5410391
確診累積
+54632(較上日)		 344202
死亡個案
+2844(較上日)		 2248374
治癒人數
+63318(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 17459 1668606 446914 98689
巴西 14336 349113 142587 22165
俄羅斯 0 335882 107936 3388
西班牙 466 282370 196958 28678
英國 1350 258504 1142 36757
意大利 669 229327 138840 32735
法國 250 182469 64547 28332
德國 199 179986 159900 8366
土耳其 1186 155686 117602 4308
伊朗 0 133521 104072 7359
印度 1362 131868 54441 3868
秘魯 4056 115754 47915 3373
加拿大 1190 85151 43318 6466
中國大陸 3 82974 78261 4634
沙特阿拉伯 0 70161 41236 379
墨西哥 3329 65856 44919 7179
智利 0 65393 26546 673
比利時 0 56810 15155 9237
巴基斯坦 0 52437 16653 1101
荷蘭 1 45265 174 5830
美國疫情全球數據
1668606
確診累積
+17459(較上日)		 98689
死亡個案
+909(較上日)		 446914
治癒人數
+43599(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1720 369656 63514 29112
新澤西州 364 154713 11429 11083
伊利諾伊州 2352 107796 3353 4790
加利福尼亞州 1842 92539 17130 3759
馬薩諸塞州 773 91662 32549 6304
賓夕法尼亞州 805 71136 39520 5143
德克薩斯州 869 55485 32467 1527
密歇根州 452 54365 33168 5223
佛羅里達州 0 50127 7638 2233
馬里蘭州 0 45495 3283 2243
中國大陸疫情全球數據
82974
確診累積
+3(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78261
治癒人數
+3(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63616 4512
廣東 1 1592 1580 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 1 668 647 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間12:00）
【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍
【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍
【中澳貿易戰】中國據報停用澳洲煤 澳副總理：非常關注
【中澳貿易戰】中國據報停用澳洲煤 澳副總理：非常關注
【港版國安法】美國反制有1張王牌 3大弱點
【港版國安法】美國反制有1張王牌 3大弱點
【中美角力】達里奧：中國冉冉升起 美國卻在衰落
【中美角力】達里奧：中國冉冉升起 美國卻在衰落
【美國疫情分佈圖】確診破160萬 紐約容許10人内聚會
【美國疫情分佈圖】確診破160萬 紐約容許10人内聚會