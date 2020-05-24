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新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/05/24

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日　時間02:00）
香港疫情全球數據
1066
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1029
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5374346
確診累積
+18587(較上日)		 342588
死亡個案
+1230(較上日)		 2225171
治癒人數
+40115(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 6223 1657370 438562 98146
巴西 6060 340837 135430 21678
俄羅斯 0 335882 107936 3388
西班牙 0 281904 196958 28678
英國 1350 258504 1142 36757
意大利 669 229327 138840 32735
法國 0 182219 64209 28289
德國 63 179850 159900 8354
土耳其 1186 155686 117602 4308
伊朗 0 133521 104072 7359
印度 879 131385 54380 3868
秘魯 0 111698 44848 3244
加拿大 170 84131 42988 6365
中國大陸 0 82971 78258 4634
沙特阿拉伯 0 70161 41236 379
智利 0 65393 26546 673
墨西哥 0 62527 42725 6989
比利時 0 56810 15155 9237
巴基斯坦 0 52437 16653 1101
荷蘭 1 45265 174 5830
美國疫情全球數據
1657370
確診累積
+6223(較上日)		 98146
死亡個案
+366(較上日)		 438562
治癒人數
+35247(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1644 369580 63360 29090
新澤西州 297 154646 11429 11081
伊利諾伊州 0 105444 3353 4715
馬薩諸塞州 0 90889 32549 6228
加利福尼亞州 80 90777 17010 3688
賓夕法尼亞州 485 70816 39520 5127
德克薩斯州 0 54616 32277 1512
密歇根州 0 53913 28234 5158
佛羅里達州 0 50127 7638 2233
馬里蘭州 0 45495 3243 2243
中國大陸疫情全球數據
82971
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78258
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63616 4512
廣東 0 1591 1580 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 667 647 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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