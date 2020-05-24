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|新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|1066
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1029
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5374346
確診累積
+18587(較上日)
|342588
死亡個案
+1230(較上日)
|2225171
治癒人數
+40115(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|6223
|1657370
|438562
|98146
|巴西
|6060
|340837
|135430
|21678
|俄羅斯
|0
|335882
|107936
|3388
|西班牙
|0
|281904
|196958
|28678
|英國
|1350
|258504
|1142
|36757
|意大利
|669
|229327
|138840
|32735
|法國
|0
|182219
|64209
|28289
|德國
|63
|179850
|159900
|8354
|土耳其
|1186
|155686
|117602
|4308
|伊朗
|0
|133521
|104072
|7359
|印度
|879
|131385
|54380
|3868
|秘魯
|0
|111698
|44848
|3244
|加拿大
|170
|84131
|42988
|6365
|中國大陸
|0
|82971
|78258
|4634
|沙特阿拉伯
|0
|70161
|41236
|379
|智利
|0
|65393
|26546
|673
|墨西哥
|0
|62527
|42725
|6989
|比利時
|0
|56810
|15155
|9237
|巴基斯坦
|0
|52437
|16653
|1101
|荷蘭
|1
|45265
|174
|5830
|美國疫情全球數據
|1657370
確診累積
+6223(較上日)
|98146
死亡個案
+366(較上日)
|438562
治癒人數
+35247(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1644
|369580
|63360
|29090
|新澤西州
|297
|154646
|11429
|11081
|伊利諾伊州
|0
|105444
|3353
|4715
|馬薩諸塞州
|0
|90889
|32549
|6228
|加利福尼亞州
|80
|90777
|17010
|3688
|賓夕法尼亞州
|485
|70816
|39520
|5127
|德克薩斯州
|0
|54616
|32277
|1512
|密歇根州
|0
|53913
|28234
|5158
|佛羅里達州
|0
|50127
|7638
|2233
|馬里蘭州
|0
|45495
|3243
|2243
|中國大陸疫情全球數據
|82971
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78258
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63616
|4512
|廣東
|0
|1591
|1580
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|667
|647
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫