下一篇文章
入場睇波睇演唱會 恐怕要2021年（訂戶專享）
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月23日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|1066
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1029
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5336891
確診累積
+81934(較上日)
|340784
死亡個案
+4659(較上日)
|2177049
治癒人數
+60036(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|12891
|1647585
|403312
|97667
|俄羅斯
|9434
|335882
|107936
|3388
|巴西
|21863
|333937
|135430
|21145
|西班牙
|1787
|281904
|196958
|28628
|英國
|1349
|255544
|1142
|36475
|意大利
|652
|228658
|136720
|32616
|法國
|268
|182219
|64209
|28289
|德國
|349
|179730
|159900
|8352
|土耳其
|952
|154500
|116111
|4276
|伊朗
|1869
|133521
|104072
|7359
|印度
|2332
|126405
|52272
|3754
|秘魯
|2929
|111698
|44848
|3244
|加拿大
|1197
|83947
|42608
|6360
|中國大陸
|0
|82971
|78258
|4634
|沙特阿拉伯
|0
|67719
|39003
|364
|墨西哥
|2960
|62527
|42725
|6989
|智利
|0
|61857
|25342
|630
|比利時
|299
|56810
|15155
|9237
|巴基斯坦
|1743
|52437
|16653
|1101
|荷蘭
|176
|45264
|174
|5830
|美國疫情全球數據
|1647585
確診累積
+12891(較上日)
|97667
死亡個案
+1080(較上日)
|403312
治癒人數
+20295(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|1579
|367936
|63360
|29009
|新澤西州
|908
|154349
|9299
|10986
|伊利諾伊州
|2756
|105444
|3353
|4715
|馬薩諸塞州
|805
|90889
|32549
|6228
|加利福尼亞州
|2218
|90697
|17010
|3688
|賓夕法尼亞州
|959
|70331
|7371
|5061
|德克薩斯州
|1108
|54616
|32277
|1512
|密歇根州
|403
|53913
|28234
|5158
|佛羅里達州
|0
|49451
|7638
|2190
|馬里蘭州
|0
|44424
|3243
|2207
|中國大陸疫情全球數據
|82971
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78258
治癒人數
+2(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63616
|4512
|廣東
|0
|1591
|1580
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|667
|647
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫