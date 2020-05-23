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新型冠狀肺炎全球疫情（05月23日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2020/05/23

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月23日　時間19:00）
香港疫情全球數據
1066
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1029
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5331718
確診累積
+76761(較上日)		 340600
死亡個案
+4475(較上日)		 2175556
治癒人數
+58543(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 12691 1647385 403228 97659
俄羅斯 9434 335882 107936 3388
巴西 20308 332382 135430 21116
西班牙 1787 281904 196958 28628
英國 1349 255544 1142 36475
意大利 652 228658 136720 32616
法國 268 182219 64209 28289
德國 349 179730 159900 8352
土耳其 952 154500 116111 4276
伊朗 1869 133521 104072 7359
印度 1076 125149 51824 3728
秘魯 2929 111698 44848 3244
加拿大 1197 83947 42608 6360
中國大陸 0 82971 78258 4634
沙特阿拉伯 0 67719 39003 364
墨西哥 2960 62527 42725 6989
智利 0 61857 25342 630
比利時 299 56810 15155 9237
巴基斯坦 1743 52437 16653 1101
荷蘭 0 45088 174 5807
美國疫情全球數據
1647385
確診累積
+12691(較上日)		 97659
死亡個案
+1072(較上日)		 403228
治癒人數
+20211(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1579 367936 63360 29009
新澤西州 908 154349 9299 10986
伊利諾伊州 2756 105444 3353 4715
馬薩諸塞州 805 90889 32549 6228
加利福尼亞州 2149 90628 17010 3688
賓夕法尼亞州 959 70331 7371 5061
德克薩斯州 1108 54616 32277 1512
密歇根州 403 53913 28234 5158
佛羅里達州 0 49451 7638 2190
馬里蘭州 0 44424 3243 2207
中國大陸疫情全球數據
82971
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78258
治癒人數
+2(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63616 4512
廣東 0 1591 1580 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 667 647 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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