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新型冠狀肺炎全球疫情（05月23日 時間02:00）

國際形勢 02:00 2020/05/23

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月23日　時間02:00）
香港疫情全球數據
1066
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1029
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5270831
確診累積
+15874(較上日)		 337237
死亡個案
+1112(較上日)		 2125557
治癒人數
+8544(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 6714 1641408 385070 97133
俄羅斯 0 326448 99825 3249
巴西 2695 314769 125960 20267
西班牙 0 280117 196958 27940
英國 1338 255533 1135 36475
意大利 652 228658 136720 32616
法國 0 181951 63976 28218
德國 29 179410 159025 8325
土耳其 952 154500 116111 4276
伊朗 0 131652 102276 7300
印度 389 124462 51687 3712
秘魯 0 108769 43587 3148
中國大陸 0 82971 78256 4634
加拿大 48 82798 41991 6267
沙特阿拉伯 0 67719 39003 364
智利 0 61857 25342 630
墨西哥 0 59567 40657 6510
比利時 0 56511 15123 9212
巴基斯坦 0 50694 15201 1067
荷蘭 0 45088 174 5807
美國疫情全球數據
1641408
確診累積
+6714(較上日)		 97133
死亡個案
+546(較上日)		 385070
治癒人數
+2053(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1494 367851 63131 29004
新澤西州 725 154166 9235 10985
伊利諾伊州 0 102688 111 4607
馬薩諸塞州 0 90084 32549 6148
加利福尼亞州 257 88736 16189 3634
賓夕法尼亞州 852 70224 7371 5037
德克薩斯州 118 53626 31836 1487
密歇根州 0 53510 28234 5129
佛羅里達州 0 49451 7638 2190
馬里蘭州 0 44424 2806 2207
中國大陸疫情全球數據
82971
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78256
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63616 4512
廣東 0 1591 1580 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 667 647 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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