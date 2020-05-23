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新型冠狀肺炎全球疫情（05月23日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/05/23

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新型冠狀肺炎全球疫情（05月23日　時間00:00）
香港疫情全球數據
1066
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1029
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5254957
確診累積
0(較上日)		 336125
死亡個案
0(較上日)		 2117013
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 1634694 383017 96587
俄羅斯 0 326448 99825 3249
巴西 0 312074 125960 20112
西班牙 0 280117 196958 27940
英國 0 254195 1134 36393
意大利 0 228006 134560 32486
法國 0 181951 63976 28218
德國 0 179381 159025 8325
土耳其 0 153548 114990 4249
伊朗 0 131652 102276 7300
印度 0 124073 50857 3707
秘魯 0 108769 43587 3148
中國大陸 0 82971 78256 4634
加拿大 0 82750 41731 6267
沙特阿拉伯 0 67719 39003 364
智利 0 61857 25342 630
墨西哥 0 59567 40657 6510
比利時 0 56511 15123 9212
巴基斯坦 0 50694 15201 1067
荷蘭 0 45088 174 5807
美國疫情全球數據
1634694
確診累積
0(較上日)		 96587
死亡個案
0(較上日)		 383017
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 366357 63131 28885
新澤西州 0 153441 8544 10852
伊利諾伊州 0 102688 111 4607
馬薩諸塞州 0 90084 32549 6148
加利福尼亞州 0 88479 16181 3623
賓夕法尼亞州 0 69372 7269 4920
密歇根州 0 53510 28234 5129
德克薩斯州 0 53508 31785 1486
佛羅里達州 0 49451 7638 2190
馬里蘭州 0 44424 2806 2207
中國大陸疫情全球數據
82971
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78256
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63616 4512
廣東 0 1591 1580 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 667 647 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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