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【歐股收市】中美緊張拖累 歐股喘穩 匯豐跌近5%
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月23日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|1066
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1029
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5254957
確診累積
0(較上日)
|336125
死亡個案
0(較上日)
|2117013
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|1634694
|383017
|96587
|俄羅斯
|0
|326448
|99825
|3249
|巴西
|0
|312074
|125960
|20112
|西班牙
|0
|280117
|196958
|27940
|英國
|0
|254195
|1134
|36393
|意大利
|0
|228006
|134560
|32486
|法國
|0
|181951
|63976
|28218
|德國
|0
|179381
|159025
|8325
|土耳其
|0
|153548
|114990
|4249
|伊朗
|0
|131652
|102276
|7300
|印度
|0
|124073
|50857
|3707
|秘魯
|0
|108769
|43587
|3148
|中國大陸
|0
|82971
|78256
|4634
|加拿大
|0
|82750
|41731
|6267
|沙特阿拉伯
|0
|67719
|39003
|364
|智利
|0
|61857
|25342
|630
|墨西哥
|0
|59567
|40657
|6510
|比利時
|0
|56511
|15123
|9212
|巴基斯坦
|0
|50694
|15201
|1067
|荷蘭
|0
|45088
|174
|5807
|美國疫情全球數據
|1634694
確診累積
0(較上日)
|96587
死亡個案
0(較上日)
|383017
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|366357
|63131
|28885
|新澤西州
|0
|153441
|8544
|10852
|伊利諾伊州
|0
|102688
|111
|4607
|馬薩諸塞州
|0
|90084
|32549
|6148
|加利福尼亞州
|0
|88479
|16181
|3623
|賓夕法尼亞州
|0
|69372
|7269
|4920
|密歇根州
|0
|53510
|28234
|5129
|德克薩斯州
|0
|53508
|31785
|1486
|佛羅里達州
|0
|49451
|7638
|2190
|馬里蘭州
|0
|44424
|2806
|2207
|中國大陸疫情全球數據
|82971
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78256
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63616
|4512
|廣東
|0
|1591
|1580
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|667
|647
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫