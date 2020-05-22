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【歐洲疫情復工地圖】西班牙延長緊急狀態兩周
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月22日 時間21:00）
|香港疫情全球數據
|1066
確診/疑似
+2(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1029
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5238607
確診累積
+105884(較上日)
|335472
死亡個案
+4244(較上日)
|2103464
治癒人數
+57669(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|32054
|1630733
|382244
|96410
|俄羅斯
|8894
|326448
|99825
|3249
|巴西
|17922
|312074
|125960
|20112
|西班牙
|593
|280117
|196958
|27940
|英國
|2
|252236
|1134
|36124
|意大利
|642
|228006
|134560
|32486
|法國
|251
|181951
|63976
|28218
|德國
|363
|179160
|159025
|8316
|土耳其
|961
|153548
|114990
|4249
|伊朗
|2311
|131652
|102276
|7300
|印度
|5096
|119574
|49026
|3600
|秘魯
|4749
|108769
|43587
|3148
|中國大陸
|4
|82971
|78256
|4634
|加拿大
|1175
|82750
|41731
|6267
|沙特阿拉伯
|2642
|67719
|39003
|364
|墨西哥
|2973
|59567
|40657
|6510
|智利
|3964
|57581
|23992
|589
|比利時
|276
|56511
|15123
|9212
|巴基斯坦
|2603
|50694
|15201
|1067
|荷蘭
|188
|45088
|174
|5807
|美國疫情全球數據
|1630733
確診累積
+32054(較上日)
|96410
死亡個案
+1228(較上日)
|382244
治癒人數
+11133(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|2108
|366357
|63131
|28885
|新澤西州
|1345
|153441
|8544
|10852
|伊利諾伊州
|2270
|102688
|111
|4607
|馬薩諸塞州
|1114
|90084
|32549
|6148
|加利福尼亞州
|2313
|88479
|16181
|3623
|賓夕法尼亞州
|1221
|69372
|7269
|4920
|密歇根州
|501
|53510
|28234
|5129
|德克薩斯州
|1834
|53507
|31785
|1486
|佛羅里達州
|0
|48675
|7638
|2145
|馬里蘭州
|0
|43531
|2806
|2159
|中國大陸疫情全球數據
|82971
確診累積
+4(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78256
治癒人數
+4(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63616
|4512
|廣東
|0
|1591
|1580
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|667
|647
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫