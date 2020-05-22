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新型冠狀肺炎全球疫情（05月22日 時間21:00）

國際形勢 21:00 2020/05/22

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月22日　時間21:00）
香港疫情全球數據
1066
確診/疑似
+2(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1029
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5238607
確診累積
+105884(較上日)		 335472
死亡個案
+4244(較上日)		 2103464
治癒人數
+57669(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 32054 1630733 382244 96410
俄羅斯 8894 326448 99825 3249
巴西 17922 312074 125960 20112
西班牙 593 280117 196958 27940
英國 2 252236 1134 36124
意大利 642 228006 134560 32486
法國 251 181951 63976 28218
德國 363 179160 159025 8316
土耳其 961 153548 114990 4249
伊朗 2311 131652 102276 7300
印度 5096 119574 49026 3600
秘魯 4749 108769 43587 3148
中國大陸 4 82971 78256 4634
加拿大 1175 82750 41731 6267
沙特阿拉伯 2642 67719 39003 364
墨西哥 2973 59567 40657 6510
智利 3964 57581 23992 589
比利時 276 56511 15123 9212
巴基斯坦 2603 50694 15201 1067
荷蘭 188 45088 174 5807
美國疫情全球數據
1630733
確診累積
+32054(較上日)		 96410
死亡個案
+1228(較上日)		 382244
治癒人數
+11133(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 2108 366357 63131 28885
新澤西州 1345 153441 8544 10852
伊利諾伊州 2270 102688 111 4607
馬薩諸塞州 1114 90084 32549 6148
加利福尼亞州 2313 88479 16181 3623
賓夕法尼亞州 1221 69372 7269 4920
密歇根州 501 53510 28234 5129
德克薩斯州 1834 53507 31785 1486
佛羅里達州 0 48675 7638 2145
馬里蘭州 0 43531 2806 2159
中國大陸疫情全球數據
82971
確診累積
+4(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78256
治癒人數
+4(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63616 4512
廣東 0 1591 1580 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 667 647 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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