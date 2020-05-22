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不靠中國供應醫療用品 約翰遜擬制定英國新國防計劃
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月22日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|1064
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1029
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5198505
確診累積
+65782(較上日)
|334843
死亡個案
+3615(較上日)
|2082752
治癒人數
+36957(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|22360
|1621039
|382169
|96354
|俄羅斯
|0
|317554
|92681
|3099
|巴西
|16769
|310921
|125960
|20082
|西班牙
|593
|280117
|196958
|27940
|英國
|2
|252236
|1134
|36124
|意大利
|642
|228006
|134560
|32486
|法國
|251
|181951
|63976
|28218
|德國
|224
|179021
|158087
|8309
|土耳其
|961
|153548
|114990
|4249
|伊朗
|0
|129341
|100564
|7249
|印度
|4023
|118501
|48553
|3585
|秘魯
|4749
|108769
|43587
|3148
|中國大陸
|4
|82971
|78256
|4634
|加拿大
|1167
|82742
|41731
|6267
|沙特阿拉伯
|0
|65077
|36040
|351
|墨西哥
|2973
|59567
|40657
|6510
|智利
|3964
|57581
|23992
|589
|比利時
|0
|56235
|14988
|9186
|巴基斯坦
|0
|48091
|14155
|1017
|荷蘭
|0
|44900
|169
|5794
|美國疫情全球數據
|1621039
確診累積
+22360(較上日)
|96354
死亡個案
+1172(較上日)
|382169
治癒人數
+11058(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|2108
|366357
|63131
|28885
|新澤西州
|1345
|153441
|8544
|10852
|伊利諾伊州
|2268
|102686
|111
|4607
|馬薩諸塞州
|1114
|90084
|32549
|6148
|加利福尼亞州
|2035
|88201
|16106
|3619
|賓夕法尼亞州
|1221
|69372
|7269
|4920
|密歇根州
|501
|53510
|28234
|5129
|德克薩斯州
|1834
|53507
|31785
|1486
|佛羅里達州
|0
|48675
|7638
|2145
|馬里蘭州
|0
|43531
|2806
|2159
|中國大陸疫情全球數據
|82971
確診累積
+4(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78256
治癒人數
+4(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63616
|4512
|廣東
|0
|1591
|1580
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|667
|647
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫