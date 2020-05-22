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新型冠狀肺炎全球疫情（05月22日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2020/05/22

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月22日　時間11:00）
香港疫情全球數據
1064
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1029
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5197836
確診累積
+65113(較上日)		 334842
死亡個案
+3614(較上日)		 2082206
治癒人數
+36411(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 22360 1621039 382169 96354
俄羅斯 0 317554 92681 3099
巴西 16769 310921 125960 20082
西班牙 593 280117 196958 27940
英國 2 252236 1134 36124
意大利 642 228006 134560 32486
法國 251 181951 63976 28218
德國 224 179021 158087 8309
土耳其 961 153548 114990 4249
伊朗 0 129341 100564 7249
印度 3748 118226 48553 3584
秘魯 4749 108769 43587 3148
中國大陸 4 82971 78255 4634
加拿大 1167 82742 41731 6267
沙特阿拉伯 0 65077 36040 351
墨西哥 2973 59567 40657 6510
智利 3964 57581 23992 589
比利時 0 56235 14988 9186
巴基斯坦 0 48091 14155 1017
荷蘭 0 44900 169 5794
美國疫情全球數據
1621039
確診累積
+22360(較上日)		 96354
死亡個案
+1172(較上日)		 382169
治癒人數
+11058(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 2108 366357 63131 28885
新澤西州 1345 153441 8544 10852
伊利諾伊州 2268 102686 111 4607
馬薩諸塞州 1114 90084 32549 6148
加利福尼亞州 2035 88201 16106 3619
賓夕法尼亞州 1221 69372 7269 4920
密歇根州 501 53510 28234 5129
德克薩斯州 1834 53507 31785 1486
佛羅里達州 0 48675 7638 2145
馬里蘭州 0 43531 2806 2159
中國大陸疫情全球數據
82971
確診累積
+4(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78255
治癒人數
+3(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63616 4512
廣東 0 1591 1580 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 667 646 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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