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【美股午市】道指跌幅收窄 中概股普遍下跌
|新型冠狀肺炎全球疫情（05月22日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|1064
確診/疑似
0(較上日)
|4
死亡個案
0(較上日)
|1029
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|5151626
確診累積
+18903(較上日)
|332068
死亡個案
+840(較上日)
|2054820
治癒人數
+9025(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|5204
|1603883
|371795
|95507
|俄羅斯
|0
|317554
|92681
|3099
|巴西
|1881
|296033
|116683
|19148
|西班牙
|0
|279524
|196958
|27888
|英國
|0
|252234
|1117
|36124
|意大利
|642
|228006
|134560
|32486
|法國
|0
|181700
|63472
|28135
|德國
|67
|178864
|158057
|8273
|土耳其
|961
|153548
|114990
|4249
|伊朗
|0
|129341
|100564
|7249
|印度
|3744
|118222
|47053
|3584
|秘魯
|0
|104020
|41968
|3024
|中國大陸
|0
|82967
|78252
|4634
|加拿大
|42
|81617
|41603
|6151
|沙特阿拉伯
|0
|65077
|36040
|351
|智利
|3964
|57581
|23992
|589
|墨西哥
|0
|56594
|38876
|6090
|比利時
|0
|56235
|14988
|9186
|巴基斯坦
|0
|48091
|14155
|1017
|荷蘭
|0
|44900
|169
|5794
|美國疫情全球數據
|1603883
確診累積
+5204(較上日)
|95507
死亡個案
+325(較上日)
|371795
治癒人數
+684(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|紐約州
|0
|364249
|63007
|28758
|新澤西州
|0
|152096
|7038
|10843
|伊利諾伊州
|0
|100418
|111
|4525
|馬薩諸塞州
|0
|88970
|27812
|6066
|加利福尼亞州
|61
|86227
|15938
|3512
|賓夕法尼亞州
|413
|68564
|6856
|4860
|密歇根州
|0
|53009
|28234
|5060
|德克薩斯州
|0
|51673
|30376
|1426
|佛羅里達州
|0
|48675
|7638
|2144
|馬里蘭州
|0
|43531
|2806
|2159
|中國大陸疫情全球數據
|82967
確診累積
0(較上日)
|4634
死亡個案
0(較上日)
|78252
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68135
|63616
|4512
|廣東
|0
|1591
|1579
|8
|河南
|0
|1276
|1254
|22
|浙江
|0
|1268
|1267
|1
|湖南
|0
|1019
|1015
|4
|安徽
|0
|991
|985
|6
|黑龍江
|0
|945
|932
|13
|江西
|0
|937
|936
|1
|山東
|0
|788
|780
|7
|上海
|0
|667
|646
|7
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫