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新型冠狀肺炎全球疫情（05月22日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2020/05/22

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月22日　時間00:00）
香港疫情全球數據
1064
確診/疑似
0(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1029
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
5132723
確診累積
0(較上日)		 331228
死亡個案
0(較上日)		 2045795
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 1598679 371111 95182
俄羅斯 0 317554 92681 3099
巴西 0 294152 116683 19038
西班牙 0 279524 196958 27888
英國 0 252234 1116 36124
意大利 0 227364 132282 32330
法國 0 181700 63472 28135
德國 0 178797 158057 8271
土耳其 0 152587 113987 4222
伊朗 0 129341 100564 7249
印度 0 114478 46002 3465
秘魯 0 104020 41968 3024
中國大陸 0 82967 78252 4634
加拿大 0 81575 40793 6150
沙特阿拉伯 0 65077 36040 351
墨西哥 0 56594 38876 6090
比利時 0 56235 14988 9186
智利 0 53617 22504 544
巴基斯坦 0 48091 14155 1017
荷蘭 0 44900 169 5794
美國疫情全球數據
1598679
確診累積
0(較上日)		 95182
死亡個案
0(較上日)		 371111
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 0 364249 63007 28758
新澤西州 0 152096 7038 10749
伊利諾伊州 0 100418 111 4525
馬薩諸塞州 0 88970 27812 6066
加利福尼亞州 0 86166 15938 3512
賓夕法尼亞州 0 68151 6856 4822
密歇根州 0 53009 28234 5060
德克薩斯州 0 51673 30376 1426
佛羅里達州 0 48675 7638 2144
馬里蘭州 0 43531 2806 2159
中國大陸疫情全球數據
82967
確診累積
0(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78252
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63616 4512
廣東 0 1591 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 667 646 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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