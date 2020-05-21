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新型冠狀肺炎全球疫情（05月21日 時間20:00）

國際形勢 20:00 2020/05/21

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（05月21日　時間20:00）
香港疫情全球數據
1064
確診/疑似
+8(較上日)		 4
死亡個案
0(較上日)		 1029
治癒人數
+3(較上日)
環球疫情全球數據
5115923
確診累積
+84385(較上日)		 330498
死亡個案
+4244(較上日)		 2040003
治癒人數
+56169(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 19150 1593697 370977 94966
俄羅斯 8849 317554 92681 3099
巴西 19065 294152 116683 19038
西班牙 721 279524 196958 27888
英國 0 249619 1116 35786
意大利 665 227364 132282 32330
法國 766 181700 63472 28135
德國 375 178545 158000 8270
土耳其 972 152587 113987 4222
伊朗 2392 129341 100564 7249
印度 1720 113321 45900 3456
秘魯 4537 104020 41968 3024
中國大陸 1 82967 78252 4634
加拿大 1038 81575 40793 6150
沙特阿拉伯 0 62545 33478 339
墨西哥 2248 56594 38876 6090
比利時 252 56235 14988 9186
智利 4038 53617 22504 544
巴基斯坦 2193 48091 14155 1017
荷蘭 0 44647 169 5767
美國疫情全球數據
1593697
確診累積
+19150(較上日)		 94966
死亡個案
+1204(較上日)		 370977
治癒人數
+9446(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
紐約州 1619 364249 63007 28758
新澤西州 1082 152096 7038 10749
伊利諾伊州 2388 100418 111 4525
馬薩諸塞州 1045 88970 27812 6066
加利福尼亞州 2153 85997 15938 3512
賓夕法尼亞州 724 68151 6856 4822
密歇根州 659 53009 28234 5060
德克薩斯州 1001 51673 30376 1426
佛羅里達州 0 47471 7638 2096
馬里蘭州 0 42323 2806 2123
中國大陸疫情全球數據
82967
確診累積
+1(較上日)		 4634
死亡個案
0(較上日)		 78252
治癒人數
+5(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68135 63616 4512
廣東 1 1591 1579 8
河南 0 1276 1254 22
浙江 0 1268 1267 1
湖南 0 1019 1015 4
安徽 0 991 985 6
黑龍江 0 945 932 13
江西 0 937 936 1
山東 0 788 780 7
上海 0 667 646 7
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

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